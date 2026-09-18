PSG : le verdict de Luis Enrique est tombé après le déclassement de Doué

Moins utilisé lors des dernières rencontres du PSG, Désiré Doué traverse un début de saison délicat au moment où son avenir se joue en coulisses. Avant le choc face à l’OM, Luis Enrique a tenu à désamorcer toute inquiétude autour de son milieu offensif.

Doué recule dans la hiérarchie

La situation de Désiré Doué interpelle à Paris. Titulaire lors des deux premiers matches de la saison, face à Aston Villa puis Rennes, l’international français a ensuite débuté sur le banc contre Lille et Brest. Plus significatif encore, il n’est pas entré en jeu face au Slovan Bratislava en Ligue des Champions.

Une utilisation en baisse qui tranche avec la place importante promise au joueur de 21 ans. On vous en parlait ce vendredi : le PSG prépare une belle récompense contractuelle pour Doué, avec une offre de prolongation déjà transmise. Ce dossier avance donc malgré son passage plus discret sur le terrain.

Luis Enrique refuse de s’inquiéter

Interrogé en conférence de presse à deux jours du choc face à l’OM, Luis Enrique n’a toutefois envoyé aucun signal négatif. L’entraîneur espagnol reste pleinement satisfait de son joueur et considère cette période comme une fluctuation normale au cours d’une saison.

« Comme d’habitude, c’est un joueur incroyable. Un vrai plaisir de l’avoir avec sa mentalité. Il a été titulaire la majorité des matchs et je suis très content de ce que j’ai vu. Il y a des hauts et des bas, mais c’est normal », a expliqué le technicien parisien, dans des propos relayés par Foot Mercato.

Un message fort avant PSG-OM

Luis Enrique ne remet donc en cause ni l’investissement ni les qualités de son milieu offensif. « Il montre tous les jours sa capacité. C’est un joueur qui fait des différences », a-t-il ajouté. Une manière de protéger Doué sans lui garantir pour autant une titularisation lors du prochain rendez-vous.

Cette sortie publique intervient à un moment important. Entre la concurrence sportive et les discussions autour de son nouveau contrat, l’ancien Rennais se retrouve particulièrement exposé. Le PSG souhaite néanmoins l’inscrire dans la durée et la confiance affichée par son entraîneur confirme qu’il reste un élément majeur du projet parisien.

Reste désormais à savoir quelle place Luis Enrique lui accordera face à l’OM. Après trois rencontres consécutives sans titularisation, le Classique pourrait offrir à Doué une première occasion de relancer sa saison.