ASSE : un double coup dur frappe Metz avant le choc

Le FC Metz devra se présenter diminué face à l’ASSE, samedi soir, lors du choc de la 7e journée de Ligue 2. Deux joueurs sont déjà forfaits et un troisième reste incertain dans les rangs grenats.

Colin et Mangondo manqueront l’ASSE

Le duel entre le FC Metz et l’AS Saint-Étienne, programmé samedi à 20 heures, constitue l’une des premières affiches importantes de la saison en Ligue 2. Les deux formations font partie des prétendants à l’accession et chaque point pourrait déjà compter dans la course à la montée.

Pour ce rendez-vous, Luc Holtz sera privé de Joseph Mangondo. Le jeune attaquant grenat, toujours en phase de reprise, n’est pas encore disponible. Maxime Colin manquera également la réception des Verts. L’expérimenté arrière droit de 34 ans, apparu à quatre reprises cette saison, souffre du mollet.

Colin avait dû quitter ses partenaires à la mi-temps lundi soir, lors du déplacement sur la pelouse du Red Star à Bauer. Son entraîneur a confirmé son absence en conférence de presse, comme le rapporte En Vert et Contre Tous : « Il a un souci au mollet, il sera indisponible pour le match face à Saint-Étienne. »

Alpha Touré doit encore se tester

Une incertitude demeure également autour d’Alpha Touré. Touché au ligament interne du genou, le milieu messin devait reprendre avec le groupe jeudi afin d’évaluer ses sensations. Luc Holtz préfère donc attendre avant de trancher définitivement sur sa présence dans le groupe.

« En ce qui concerne Alpha Touré, il faut attendre. Il a eu un petit souci au niveau du ligament interne du genou. Normalement, il participe à la séance de jeudi. Il faut voir à quel niveau il sera », a expliqué le technicien grenat. Une décision devrait être prise au terme des dernières séances précédant la rencontre.

Les Verts ne sont pas totalement épargnés

De son côté, Ian Cathro doit aussi composer avec plusieurs absences. Mahmoud Jaber peine à effectuer son retour à la compétition, tandis que les jeunes Paul Eymard et Marten-Chris Paalberg sont forfaits. Tous deux poursuivent leur phase de reprise et ne participeront pas à ce déplacement en Lorraine.

En parallèle, l’ASSE continue de préparer l’avenir. Étienne Mendy, ailier de 18 ans arrivé du Diambars FC, a signé son premier contrat professionnel avec les Verts jusqu’en 2030.

Étienne Mendy, ailier de 18 ans, rejoint l’ASSE en provenance du Diambars FC. L’attaquant a signé son premier contrat professionnel jusqu’en 2030. — @LaMiseAuVert_ https://twitter.com/LaMiseAuVert_/status/2100265300969050595

Un premier tournant entre candidats à la montée

Malgré ces défections des deux côtés, l’enjeu reste entier entre deux équipes attendues dans le haut du tableau. Metz devra notamment réorganiser son côté droit sans Colin, alors que la possible absence d’Alpha Touré réduirait encore les options de Luc Holtz dans l’entrejeu.

Les Verts tenteront d’en profiter pour réussir un résultat chez un concurrent direct. À l’approche de cette affiche, l’état du genou d’Alpha Touré demeure donc le dernier point à surveiller dans les rangs messins.