Alors que les performances de Gautier Larsonneur sont scrutées depuis le début de la saison, le gardien de l’ASSE doit faire face à la concurrence d’un nouvel international.

L’ASSE a annoncé une double bonne nouvelle pour ses jeunes joueurs qui est passée assez inaperçue. « Félicitations à Mamour Ndiaye, sélectionné pour la première fois avec le Sénégal, et à Nadir El Jamali, convoqué avec l’Équipe de France U20 ! », a communiqué le club stéphanois hier après-midi.

Ndiaye appelé avec le Sénégal sans avoir joué avec l’ASSE !

Une annonce forcément importante pour Ndiaye, qui vient de recevoir une première convocation avec les Lions de la Teranga. Et si cette sélection ne signifie évidemment pas qu’il va immédiatement prendre la place de Larsonneur dans le onze de l’ASSE, elle constitue un indice particulièrement intéressant concernant le potentiel du jeune gardien.La situation de Mamour Ndiaye est d’autant plus particulière qu’il n’a encore disputé aucune minute de compétition officielle avec l’équipe première de l’ASSE depuis son arrivée dans le groupe stéphanois.

Malgré cette absence de temps de jeu, le Sénégal a décidé de lui ouvrir les portes de sa sélection. Une décision qui en dit forcément long sur la cote du portier auprès des observateurs et des responsables de la sélection sénégalaise. Pour l’ASSE, cette convocation représente également une excellente nouvelle. Elle permet à Ndiaye de gagner en expérience et de découvrir un environnement international particulièrement exigeant. À terme, cette expérience pourrait lui permettre de revenir dans le Forez avec encore davantage d’ambition. Et c’est précisément là que la situation de Gautier Larsonneur mérite d’être surveillée.

Larsonneur doit regarder derrière lui

Depuis le début de la saison, les prestations de Larsonneur sont observées avec attention. L’émergence de Ndiaye pourrait donc progressivement rebattre les cartes à l’ASSE. Il ne faut évidemment pas tirer de conclusions trop hâtives : une convocation internationale ne suffit pas à installer un gardien dans le but d’un club professionnel. Ndiaye doit encore franchir plusieurs étapes avant de pouvoir prétendre sérieusement à une place de titulaire chez les Verts.

Mais cette sélection avec le Sénégal constitue un premier marqueur fort. Être appelé par une sélection nationale sans avoir encore joué la moindre minute officielle avec son club n’est pas anodin. Cela souligne les qualités qui lui sont reconnues et confirme qu’il possède un potentiel suffisamment important pour attirer l’attention. Pour Larsonneur, le message est donc clair : même si Ndiaye n’est pas encore en mesure de lui contester directement sa place, la concurrence existe et pourrait prendre de l’ampleur dans les prochains mois.

Une concurrence bénéfique pour l’ASSE

Du côté de l’ASSE, cette situation peut également être perçue de manière positive. Disposer de plusieurs gardiens capables de prétendre à une place dans le groupe constitue un atout pour Ian Cathro et son staff. Larsonneur possède l’expérience du haut niveau et connaît parfaitement les exigences liées au poste. Ndiaye, de son côté, représente une possibilité de développement à moyen ou long terme. La première convocation internationale du Sénégalais pourrait justement accélérer son évolution.

Pour le moment, Larsonneur conserve donc son statut et Ndiaye doit encore patienter avant de pouvoir réellement le bousculer. Mais la dynamique est intéressante à suivre. Avec cette convocation chez les Lions de la Teranga, le jeune gardien vient officiellement de franchir un cap. Et si ses performances à l’entraînement continuent de convaincre, l’ASSE pourrait bien se retrouver avec une véritable bataille pour le poste de gardien dans les mois à venir.