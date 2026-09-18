ASSE : Les poursuivants craquent avant le rendez-vous de Metz

Sans jouer, l’ASSE a conforté sa place de leader de Ligue 2 vendredi soir. Les faux pas de Reims et d’Annecy permettent aux Verts d’aborder leur déplacement à Metz avec deux points d’avance et un match en moins.

Reims et Annecy lâchent des points précieux

Le multiplex de la 7e journée de Ligue 2 a tourné en faveur de l’ASSE. Premier poursuivant des Stéphanois, Reims n’a pas réussi à dominer Montpellier à domicile (1-1). Les Rémois grimpent à 13 points, mais restent à deux longueurs des Verts après avoir disputé une rencontre supplémentaire.

Annecy a connu une soirée encore plus délicate. Les Haut-Savoyards se sont inclinés devant Dijon (1-2) et restent bloqués à 10 unités. Montpellier, avec 12 points, s’installe pour sa part dans le groupe de tête. Tous les résultats du vendredi sont à retrouver dans le compte rendu du multiplex de Ligue 2.

L’ASSE certaine de rester leader

Avec 15 points pris en six matchs, Saint-Étienne possède désormais une garantie appréciable avant son déplacement à Metz samedi à 20 heures. Même en cas de défaite en Moselle, les Verts conserveront leur fauteuil de leader au terme de cette 7e journée.

La formation stéphanoise peut donc préparer ce rendez-vous avec davantage de sérénité, même si une victoire lui offrirait l’occasion de creuser l’écart avant la trêve internationale. Reims a déjà joué, tandis que les autres concurrents ne peuvent plus dépasser l’ASSE ce week-end. Une situation idéale pour poursuivre le début de saison solide de la maison verte, à suivre dans toute l’actualité de l’ASSE en Ligue 2.

Sept buts à Rodez, Nancy se replace

La soirée a également été marquée par le spectaculaire succès de Nancy à Rodez (4-3). Grâce à ce résultat arraché dans les derniers instants, les Lorrains reviennent à 10 points, à hauteur d’Annecy et de Sochaux. Pau a dominé Dunkerque (2-0), réduit à dix, tandis que Laval et Sochaux ainsi que Grenoble et Clermont se sont séparés sur le même score (1-1).

En parallèle de cette actualité sportive favorable, le club stéphanois continue de préparer l’avenir. Étienne Mendy, ailier de 18 ans arrivé du Diambars FC, a signé son premier contrat professionnel jusqu’en 2030.

Étienne Mendy, ailier de 18 ans, rejoint l’ASSE en provenance du Diambars FC. L’attaquant a signé son premier contrat professionnel avec les Verts jusqu’en 2030. — @LaMiseAuVert_ https://twitter.com/LaMiseAuVert_/status/2100265300969050595

Trois rencontres pour refermer la journée

Avant Metz-ASSE, deux affiches sont programmées samedi à 14 heures. Le Red Star, quatrième avec 11 points, se déplace à Guingamp. Dans le bas du tableau, Boulogne-sur-Mer reçoit un FC Nantes lanterne rouge avec seulement quatre unités.

Le classement reste donc susceptible d’évoluer derrière Saint-Étienne. Mais une certitude est déjà acquise : les Verts passeront la trêve internationale en tête. Il leur reste désormais à transformer cette soirée parfaite en véritable opération comptable sur la pelouse messine.