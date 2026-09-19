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FRANCE

ASSE : on sait si Breum et Larsonneur seront titulaires à Metz

Par Bastien Aubert - 19 Sep 2026, 07:20
Jakob Breum lors d'ASSE - Grenoble

Annoncé titulaire dans le onze de l’ASSE à Metz (20h), Jakob Breum (22 ans) a toutes les chance de prendre la place de Thierno Ballo.

L’ASSE s’apprête à défier Metz ce soir à 20h avec un changement attendu dans son onze de départ. 

Breum de retour, Ballo devrait retrouver le banc

De retour progressivement après sa blessure, Jakob Breum devrait retrouver une place de titulaire sous les ordres d’Ian Cathro. D’après L’Équipe, le Danois de 22 ans est annoncé titulaire pour cette rencontre. Une nouvelle qui devrait forcément faire une victime dans le onze de l’ASSE.

Le retour de Breum au premier plan devrait ainsi pousser Thierno Ballo sur le banc. L’Autrichien, qui avait profité de l’absence du Danois, devrait donc céder sa place à Metz. Ian Cathro devrait conserver une organisation en 4-4-2 à plat, avec une ossature classique et donc un Gautier Larsonneur dans les buts.

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Davitashvili conservé en attaque ?

En attaque, les deux fiches offensives devraient être confiées à Irvin Cardona et Zuriko Davitashvili. Après avoir repris progressivement la compétition, Jakob Breum pourrait donc franchir une nouvelle étape en retrouvant directement une place dans le onze de départ. 

Son retour constitue une bonne nouvelle pour l’ASSE, qui récupère une solution supplémentaire dans le secteur offensif. Pour Thierno Ballo, en revanche, la tendance est claire : le retour de Breum devrait le condamner à débuter la rencontre sur le banc.

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