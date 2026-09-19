Discuté après la quatrième défaite consécutive de l’OM à Besiktas en Ligue Europa, Bruno Genesio continue de maintenir le cap sur le banc phocéen.

L’OM traverse une période délicate. Malgré un début de saison compliqué par quatre défaites consécutives, Bruno Genesio ne semble pas disposé à abandonner son poste et continue de maintenir le cap sur le banc phocéen.

Genesio veut toujours réussir à l’OM

Sur RMC Sport, Florent Germain a apporté des précisions sur l’état d’esprit du technicien marseillais. Selon le journaliste, Genesio serait particulièrement frustré par les conditions dans lesquelles son aventure à l’OM a débuté. « Genesio est frustré et en colère d’avoir débuté son aventure à l’OM dans des conditions aussi délicates. On lui avait promis 3/4 recrues, nous sommes loin du compte », a expliqué Florent Germain.

Malgré les difficultés sportives et les attentes qui entourent son début de mandat, l’entraîneur olympien conserverait une détermination intacte. Florent Germain indique notamment avoir sondé plusieurs proches de Bruno Genesio afin de prendre la température autour de son avenir.

Des jours meilleurs après la trêve ?

Le message transmis est plutôt clair : Genesio souhaite rester à Marseille et aller au bout de son projet. « C’est un entraîneur qui reste combatif. Il est déterminé à assumer son rôle en espérant des jours plus beaux avec un calendrier plus léger sur le papier après la trêve », a ajouté le journaliste de RMC Sport.

Le technicien marseillais entend donc continuer à travailler malgré cette série négative. Alors que la trêve approche, Genesio espère notamment pouvoir s’appuyer sur un calendrier plus favorable pour relancer son équipe et enfin donner un nouvel élan à son aventure sur le banc de l’OM. Pour l’heure, le message de son entourage est donc sans ambiguïté : Bruno Genesio veut rester et réussir à l’Olympique de Marseille.