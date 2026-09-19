Si Vitinha et Désiré Doué semblent proches de prolonger, le PSG avance également sur le renouvellement de contrat d’Ousmane Dembélé.

Le PSG ne veut pas perdre de temps. Après avoir construit une équipe autour de plusieurs jeunes talents, le club parisien travaille désormais à verrouiller ses joueurs majeurs sur le long terme. Et le dossier le plus avancé concerne Ousmane Dembélé.

Tout est prêt pour la prolongation de Dembélé au PSG

Selon l’insider Abdellah Boulma, la prolongation de l’international français jusqu’en 2030 serait quasiment bouclée. Une avancée importante pour le PSG, qui entend conserver son Ballon d’Or au cœur de son projet pour les prochaines saisons.

Depuis son arrivée à Paris en 2023, Dembélé a pris une nouvelle dimension. L’attaquant français s’est imposé comme l’un des hommes forts du PSG et a progressivement gagné un statut de premier plan au sein du vestiaire parisien. Son sacre au Ballon d’Or est venu récompenser cette montée en puissance.

Et l’histoire pourrait donc continuer encore plusieurs années. Alors que Dembélé figure parmi les candidats à sa propre succession pour le Ballon d’Or, dont le prochain lauréat sera désigné fin octobre, Paris serait proche de sécuriser son avenir jusqu’en 2030.

Le PSG avance aussi pour Kvaratskhelia, Vitinha et Doué

Ousmane Dembélé n’est toutefois pas le seul dossier sur lequel le PSG travaille. Toujours selon Abdellah Boulma, Khvicha Kvaratskhelia fait lui aussi l’objet de discussions pour une prolongation. L’international géorgien pourrait être lié au club de la capitale jusqu’en 2031.

La situation est en revanche moins avancée concernant Désiré Doué. Les premiers échanges ont bien eu lieu entre les différentes parties, mais les discussions restent pour l’heure informelles. Vitinha est également concerné par les discussions autour des prolongations au PSG.

Le club parisien entend donc sécuriser plusieurs de ses éléments importants et inscrire son projet dans la durée. À ce jour, c’est néanmoins Ousmane Dembélé qui semble le plus proche de prolonger. Sauf retournement de situation, le Ballon d’Or sortant devrait donc continuer à porter les couleurs parisiennes jusqu’en 2030.