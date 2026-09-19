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FRANCE

Equipe de France : Zidane lâche déjà des indices sur son premier onze 

Par Bastien Aubert - 19 Sep 2026, 13:30
Zinédine Zidane en Bleu

Tout nouveau sélectionneur des Bleus, Zinédine Zidane sait déjà comment il risque d’articuler son premier onze en Turquie (vendredi, 20h45).

Zinédine Zidane va bientôt connaître son premier grand rendez-vous sur le banc de l’équipe de France. Vendredi prochain, les Bleus se déplaceront en Turquie pour la première journée de la Ligue des Nations (20h45), avec un nouveau sélectionneur aux commandes.

Zidane prêt à remettre Mbappé à gauche 

S’il dispose encore de plusieurs jours pour apprendre à connaître son groupe et peaufiner ses choix tactiques, le technicien français a déjà livré quelques éléments intéressants sur ses intentions. Et notamment concernant l’animation offensive de son équipe. Lors de sa conférence de presse, Zidane s’est notamment exprimé sur le positionnement de Kylian Mbappé. 

Une sortie qui n’est pas passée inaperçue et qui pourrait donner une première indication sur le système privilégié par le nouveau sélectionneur. « La réponse sur le positionnement de Kylian Mbappé est très claire de Zidane : “Je l’aime beaucoup aussi à gauche”. Ce qui transpire de sa conf est bien un 4-3-3 avec Mbappé à gauche, Dembélé dans l’axe et Olise à droite », a analysé Walid Acherchour. 

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Vers un 4-3-3 en Turquie ?

Un premier schéma se dessine donc avec un 4-3-3 et un trio offensif particulièrement attendu. Kylian Mbappé pourrait ainsi retrouver son côté gauche, tandis qu’Ousmane Dembélé serait utilisé dans une position plus axiale. Michael Olise compléterait le trio sur le côté droit. Bien évidemment, rien n’est encore figé à ce stade.

Zidane aura encore plusieurs séances pour tester différentes associations et ajuster son animation. Mais ses premiers mots permettent déjà d’imaginer les grandes lignes de ce que pourraient être les débuts de son mandat. Reste désormais à savoir si le nouveau sélectionneur ira jusqu’au bout de cette première idée vendredi en Turquie.

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