Parti de l’OM cet été pour rejoindre le Deportivo La Corogne, Pierre-Emerick Aubameyang est en train de vivre une deuxième jeunesse en Espagne.

À 37 ans, Pierre-Emerick Aubameyang continue de défier les lois du temps. Après avoir quitté l’OM cet été, l’attaquant gabonais a choisi de retourner en Espagne pour rejoindre le Deportivo La Corogne.

Aubameyang rejoint Zlatan !

Et le moins que l’on puisse dire, c’est que son adaptation est spectaculaire.Aubameyang a trouvé le chemin des filets lors des cinq premières journées de Liga. Il a marqué contre Elche, Málaga, Valence, Villarreal puis Getafe, dimanche dernier. Face à Getafe, son but à la 77e minute a notamment permis au Deportivo d’arracher le match nul (1-1). Le bilan est impressionnant : cinq buts et deux passes décisives en cinq rencontres, avec 445 minutes disputées. À 37 ans, l’ancien Marseillais s’est déjà installé comme la principale arme offensive du promu espagnol.

Mais son début de saison prend une autre dimension lorsqu’on se penche sur l’histoire de la Liga. Aucun joueur n’avait marqué lors des cinq premières journées d’une saison depuis Zlatan Ibrahimovic avec le FC Barcelone en 2009-2010. Il aura donc fallu attendre 17 ans pour revoir un attaquant réaliser cette performance. Aubameyang rejoint ainsi un cercle extrêmement fermé de buteurs ayant réussi cet exploit. Le parallèle avec Zlatan est évidemment symbolique, mais il permet surtout de mesurer la rareté de la performance du Gabonais. Et forcément, à Marseille, cette réussite interpelle.

L’OM peut avoir quelques regrets

Car Aubameyang était encore à l’OM la saison dernière. Lors de son deuxième passage à Marseille, l’attaquant avait inscrit 10 buts en 30 matchs de Ligue 1 en 2025-2026 avant de quitter le club à l’issue de la saison. Son départ avait donc marqué la fin d’une aventure déjà particulière avec le club phocéen. Mais personne ne pouvait forcément imaginer qu’il allait repartir à 37 ans sur une telle dynamique. Aujourd’hui, Aubameyang affiche pourtant une efficacité impressionnante avec le Deportivo. Et le contexte rend sa performance encore plus remarquable : le club galicien, promu cette saison, est toujours invaincu après cinq journées.

Aubameyang n’est donc pas simplement en train d’empiler les buts. Il est en train de redevenir le patron offensif d’une équipe ambitieuse. Son expérience, sa vitesse et surtout son sens du placement continuent de faire des ravages. Le plus impressionnant reste évidemment son âge. À 37 ans, il vient d’égaler une performance que même certaines des plus grandes stars de l’histoire récente de la Liga n’ont pas réalisée. Le record de Zlatan n’est donc plus seul. Et l’ancien joueur de l’OM n’a pas su améliorer cette marque : son équipe a été battu par Séville en restant à zéro but (0-1).