RC Lens : Haise a donné la recette à Cahuzac pour lancer la saison et terminer européen !

Après cinq journées, le RC Lens compte déjà quatre points et doit désormais éviter que son début de saison ne s’installe dans la crise, comme en 2023-2024.

Le RC Lens vient de changer d’entraîneur en plein début de saison. Après le départ de Dino Toppmöller, Yannick Cahuzac a pris les commandes du Racing et a vécu une première frustrante à Monaco, avec une défaite 2-1 vendredi soir. Après cinq journées, les Sang et Or ne comptent ainsi que quatre points.

La situation rappelle forcément un précédent récent. En 2023-2024, le RC Lens avait lui aussi connu un départ très compliqué sous Franck Haise. Après cinq journées, les Sang et Or pointaient à la 18e et dernière place, avec seulement un point au compteur, après quatre défaites et un nul. Le calendrier avait notamment conduit Lens à affronter Brest, Rennes, le PSG, Monaco puis Metz.

Cahuzac face au même défi que Haise

La suite avait pourtant complètement changé la dynamique. Sur les vingt journées suivantes, Lens avait engrangé 41 points, soit 2,05 points par match, avec douze victoires, cinq nuls et seulement trois défaites, comme rapporté par Laurent Mazure.

Un redressement spectaculaire qui avait permis aux Lensois de remonter progressivement au classement. À la 18e journée, le Racing pointait déjà à la huitième place avec 26 points.

C’est précisément cette capacité à remettre une équipe sur les rails que Yannick Cahuzac devra retrouver. Le nouveau coach lensois connaît parfaitement l’environnement du Racing et faisait partie du staff de Toppmöller avant sa nomination. Il devra désormais imposer rapidement ses idées, tout en gérant un calendrier particulièrement chargé avec la Ligue des champions et sa formation au BEPF.

Le souvenir de Haise comme source d’inspiration

Le parallèle ne signifie évidemment pas que l’histoire va se répéter. Mais le RC Lens a déjà démontré qu’un mauvais départ après cinq journées ne condamnait pas forcément une saison. En 2023, Franck Haise avait su remettre son équipe sur de bons rails et relancer une dynamique suffisamment forte pour terminer l’exercice à la septième place, synonyme de qualification en barrages de Ligue Conference.

À Cahuzac désormais de trouver sa méthode. Après Monaco, le Racing aura un peu de temps pour travailler avant la réception de Lyon, le 9 octobre. Puis viendront notamment le Sporting Portugal en Ligue des champions, Troyes, le Paris FC et le derby face au LOSC.

Le défi est donc clairement posé : reproduire l’état d’esprit et la capacité de réaction du Lens de Haise, sans forcément chercher à copier son football. Pour Cahuzac, l’urgence est surtout de transformer les quatre points actuels en une dynamique durable.