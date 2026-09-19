PSG : Luis Enrique prend un risque énorme avec ses stars, le vestiaire au bord de l’implosion ?

En poussant la concurrence à son maximum, Luis Enrique veut maintenir ses stars sous pression, mais cette méthode pourrait aussi finir par créer des tensions dans le vestiaire du PSG.

Depuis le début de la saison, le management de Luis Enrique ne laisse personne à l’abri. Remplacements à la pause, joueurs majeurs sur le banc ou absents du groupe : l’entraîneur du PSG a clairement choisi de rebattre les cartes et de supprimer les statuts établis. Une approche assumée, mais qui commence aussi à faire naître quelques frustrations.

Luis Enrique joue avec la limite

Le cas d’Ousmane Dembélé illustre cette nouvelle politique. Remplacé à la mi-temps à Rennes, le Ballon d’Or 2025 a ensuite bénéficié d’une période de repos décidée après une discussion avec son entraîneur. La situation n’a pas débouché sur un conflit, mais elle montre que même les leaders du vestiaire ne disposent plus d’un traitement particulier.

Khvitcha Kvaratskhelia a lui aussi été directement concerné. Après avoir reçu le trophée de meilleur joueur de la Ligue des champions 2025-2026, le Géorgien a débuté sur le banc contre le Slovan Bratislava, tandis que Luis Enrique titularisait notamment Maghnes Akliouche et Ferran Torres.

Le cas de Lucas Digne est encore plus parlant. Alors que Nuno Mendes était suspendu, le latéral français n’a même pas été convoqué pour la réception de Monaco. Luis Enrique a assumé ce choix et expliqué que cette saison, plusieurs joueurs seraient régulièrement laissés hors du groupe.

Des tensions, mais pas encore de fracture

C’est précisément là que se situe le danger pour le PSG. Une concurrence permanente peut stimuler les joueurs, mais elle peut aussi finir par les frustrer si ceux-ci ont le sentiment que leurs efforts ou leur statut ne sont jamais récompensés. « Tu es sur un fil. Si Luis Enrique en abuse, il peut les user et ça peut partir en vrille », rapporte le proche d’un cadre à L’Équipe

Dembélé et Kvaratskhelia ont notamment mal vécu leur sortie à Rennes, tandis que Digne a été déçu de son absence contre Monaco. Pour l’heure, ces réactions restent contenues et sont même considérées en interne comme pouvant être positives : Luis Enrique cherche justement à provoquer une réaction de ses joueurs.

Mais la marge de manœuvre de l’Espagnol n’est pas infinie. Plus la saison avancera, plus les décisions auront du poids, notamment lorsque les grands rendez-vous européens arriveront. Laisser un joueur majeur sur le banc lors d’un match ordinaire n’a pas la même portée que faire le même choix lors d’une affiche décisive.

Le vrai défi de Luis Enrique

Le pari du coach parisien est donc clair : maintenir tout son effectif en éveil sans transformer la concurrence en frustration durable.

Pour l’instant, Luis Enrique conserve une forte autorité et ses choix n’ont pas provoqué de clash ouvert. Mais avec un effectif rempli de joueurs habitués aux grands rôles, chaque décision peut devenir un test de management.

Au PSG, la question ne sera donc pas seulement de savoir qui joue. Elle sera aussi de savoir combien de temps Luis Enrique pourra demander à ses stars d’accepter de ne jamais être certaines de leur place.