Le sujet du Ballon d’Or, lancé par Kylian Mbappé depuis Madrid, a provoqué quelques remous dans le vestiaire du PSG.

Le Ballon d’Or s’invite encore dans l’actualité du PSG. Après une saison exceptionnelle et avant un Classique brûlant à Marseille (dimanche, 20h45), le club de la capitale compte plusieurs prétendants au prestigieux trophée individuel.

Mbappé, un élément dans le changement de stratégie du PSG ?

Ousmane Dembélé, Khvitcha Kvaratskhelia et Fabian Ruiz figurent notamment parmi les Parisiens nommés pour l’édition 2026. Jusqu’ici, Paris avait choisi de ne pas trancher. L’idée était même de pousser les trois candidatures en parallèle afin de maximiser les chances de voir le trophée rester au PSG. Une stratégie qui avait notamment été assumée publiquement par le club. Mais la donne aurait changé ces derniers jours.

Selon L’Équipe, les prises de position de Kylian Mbappé depuis Madrid autour du Ballon d’Or n’auraient pas échappé aux dirigeants du PSG. L’attaquant du Real Madrid a notamment expliqué croire en ses chances de décrocher le trophée après avoir terminé meilleur buteur de la Coupe du monde 2026 avec 10 réalisations.

Dans ce contexte, le PSG aurait décidé de resserrer son dispositif. Désormais, Ousmane Dembélé et Khvitcha Kvaratskhelia seraient les deux joueurs principalement mis en avant par le club dans la course au Ballon d’Or. Fabian Ruiz, lui, ne bénéficierait plus du même soutien médiatique. Une décision qui peut forcément interpeller.

Ruiz mis de côté, risque de rupture en interne ?

Le choix parisien est d’autant plus notable que Fabian Ruiz dispose d’arguments solides. L’Espagnol a remporté la Ligue des champions avec le PSG avant de devenir champion du monde avec l’Espagne. Il est d’ailleurs le seul joueur du club à avoir remporté les deux titres majeurs sur la période concernée. Pour autant, le PSG aurait donc choisi de concentrer davantage ses efforts sur Dembélé et Kvaratskhelia.

Une orientation qui n’aurait pas été prise en concertation avec le clan de Fabian Ruiz, toujours selon L’Équipe. Reste désormais à voir comment le milieu espagnol accueillera cette évolution. Le quotidien présente Fabian Ruiz comme un joueur plutôt éloigné des conflits ouverts, mais sa réaction dans les prochains jours sera forcément scrutée.

Luis Enrique, lui, a publiquement relativisé l’idée d’une préférence du PSG. Interrogé avant le Classique contre l’OM, l’entraîneur parisien a assuré que la stratégie du club restait avant tout de gagner des trophées et que Paris cherchait à défendre l’ensemble de ses joueurs. À quelques semaines de la cérémonie prévue le 26 octobre à Londres, le moindre choix du club peut toutefois prendre de l’ampleur.