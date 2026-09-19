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FRANCE

RC Lens : Malang Sarr de retour à Marseille, c’est confirmé ! 

Par Bastien Aubert - 19 Sep 2026, 15:00
Malang Sarr (RC Lens)

Nommé à la tête de la sélection sénégalaise pour succéder à Pape Thiaw, Patrick Vieira a dévoilé sa première liste. L’ancien défenseur du RC Lens Malang Sarr (27 ans) est appelé pour la première fois de sa carrière.

Patrick Vieira tient désormais les rênes de la sélection sénégalaise. Après le départ de Pape Thiaw, le champion du monde 1998 a été choisi pour diriger les Lions de la Téranga et vient de dévoiler sa première liste.

Première pour Sarr avec le Sénégal 

Le nouveau sélectionneur aura rapidement l’occasion de mettre son groupe à l’épreuve. Le Sénégal affrontera tout d’abord le Mozambique le 25 septembre, avant de se déplacer en Éthiopie le 29 septembre, dans le cadre des qualifications pour la CAN 2027. Parmi les joueurs convoqués figure donc Malang Sarr.

Une première pour le défenseur, qui connaît bien le championnat de France après avoir notamment porté les couleurs de l’OGC Nice et du RC Lens. Cette convocation offre surtout un scénario particulier à l’ancien Lensois. Après les deux rencontres qualificatives, le Sénégal disputera en effet une rencontre amicale face aux Comores, le 4 octobre prochain. Et cette affiche aura lieu à Marseille, au stade Vélodrome.

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Malang Sarr va retrouver le stade Vélodrome

Malang Sarr va donc effectuer son retour dans une enceinte qu’il connaît bien, cette fois sous les couleurs de la sélection sénégalaise. Un rendez-vous forcément particulier pour le défenseur, qui aura l’occasion de retrouver la France et un stade emblématique du football hexagonal.

Pour Patrick Vieira, cette première liste permet également d’intégrer un nouveau visage à son groupe.  Le rendez-vous est désormais fixé au 4 octobre à Marseille. L’ancien joueur du RC Lens aura alors une nouvelle occasion de se mettre en évidence sous le maillot du Sénégal, dans un cadre qu’il connaît particulièrement bien puisque son nom a aussi été cité à l’OM cet été…

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