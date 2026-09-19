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FRANCE

PSG : une énorme bombe éclate avant le Classique face à l’OM

Par William Tertrin - 19 Sep 2026, 18:00
Nasser al-Khelaïfi (PSG)

Le président du PSG Nasser al-Khelaïfi est visé par une enquête préliminaire du parquet de Paris pour prise illégale d’intérêts, à l’approche du très attendu Classique face à l’OM.

À l’approche du choc entre l’OM et le PSG ce dimanche soir, le club de la capitale doit composer avec une nouvelle actualité judiciaire autour de son président. Selon une information publiée ce samedi par L’Équipe, une enquête préliminaire visant Nasser al-Khelaïfi a été ouverte par le parquet de Paris. Les investigations ont été confiées à la Brigade financière anticorruption (BFAC).

Une affaire liée aux droits TV de la Ligue 1

Les faits remontent à l’été 2024, lors des négociations pour l’attribution des droits audiovisuels de la Ligue 1. À cette période, Nasser al-Khelaïfi occupait plusieurs fonctions : président du PSG, président de beIN Media Group et membre du conseil d’administration de la Ligue de football professionnel (LFP).

L’association Anticor avait effectué un signalement auprès du parquet de Paris le 3 mars 2026. Elle estime que le dirigeant aurait pu utiliser ses différentes fonctions pour favoriser l’offre de beIN Sports lors des discussions sur les droits TV.

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Le contexte est notamment lié à la réunion du conseil d’administration de la LFP consacrée aux offres de diffusion. Le procès-verbal officiel de la LFP confirme que l’instance avait donné mandat pour poursuivre les négociations avec DAZN et beIN Sports.

Nasser al-Khelaïfi conteste les accusations

L’entourage du président parisien rejette les accusations. Son avocat avait déjà déclaré, au moment du signalement d’Anticor, que les allégations étaient dépourvues de fondement juridique et factuel. L’Équipe rapporte également que son entourage conteste les reproches formulés à son encontre.

À ce stade, il s’agit d’une enquête préliminaire : aucune condamnation n’a été prononcée et les investigations doivent justement permettre d’établir les faits et les éventuelles responsabilités.

Cette nouvelle affaire intervient alors que le PSG s’apprête à affronter l’OM dans un Classique particulièrement attendu. Un contexte extra-sportif qui risque forcément d’alimenter les discussions autour du club parisien avant ce rendez-vous majeur.

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