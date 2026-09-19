ASSE : avant Metz, le voile est levé sur un secret bien gardé de Cathro !

Si Ian Cathro refuse que le groupe de l’ASSE soit dévoilé à la veille des matchs, Peuple Vert a bien révélé le nom des 20 joueurs pour le déplacement à Metz.

L’ASSE se déplace à Metz ce samedi soir pour la 7e journée de Ligue 2 avec un groupe de 20 joueurs. Ian Cathro doit composer avec trois forfaits, mais peut compter sur plusieurs solutions dans les différents secteurs.

Trois absents pour l’ASSE

Comme annoncé par l’entraîneur stéphanois en conférence de presse, Mahmoud Jaber, Paul Eymard et Marten-Chris Paalberg ne sont pas du voyage. Les deux derniers poursuivent leur phase de réathlétisation, tandis que Jaber doit encore patienter après sa longue période d’indisponibilité.

À l’inverse, Jakob Breum figure bien dans le groupe, comme le dévoile Peuple Vert. Le milieu offensif danois a été progressivement ménagé ces dernières semaines avec des entrées en jeu contre Montpellier et Dunkerque. Ian Cathro avait indiqué que son joueur allait mieux et pourrait progressivement augmenter son temps de jeu.

Le groupe de l’ASSE à Metz

Gardiens : Gautier Larsonneur, Mamour Ndiaye.

Défenseurs : Nathan Kasia, Chico Lamba, Sohaib Nair, Joao Ferreira, Kevin Pedro, Julien Le Cardinal, Ben Old, Maxime Bernauer.

Milieux : Aron Csongvai, Tamar Svetlin, Nadir El Jamali, Adam Baalal, Augustin Boakye, Jakob Breum, Zuriko Davitashvili.

Attaquants : Thierno Ballo, Irvin Cardona, Joshua Duffus.