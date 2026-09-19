À LA UNE DU 19 SEP 2026
[18:40]OM : une décision inattendue tombe juste avant le Classique face au PSG
[18:20]RC Lens : après Monaco, Thauvin a régalé en renouant avec l’OM !
[18:00]PSG : une énorme bombe éclate avant le Classique face à l’OM
[17:40]OM : Gomes ciblé, Genesio poussé à changer toute l’équipe contre le PSG !
[17:20]ASSE : avant Metz, le voile est levé sur un secret bien gardé de Cathro !
[17:00]Stade Rennais : Samba recalé par Zidane en équipe de France, il sait pourquoi !
[16:40]RC Lens : double mauvaise nouvelle pour Cahuzac après Monaco
[16:20]OM : Genesio a déjà la recette magique pour faire tomber le PSG et répond cash aux supporters
[16:02]US Boulogne – FC Nantes (1-2) : les Canaris arrachent la victoire, les tops et flops
[15:40]ASSE : Horneland jette un froid sur les débuts de Cathro à Saint-Étienne

CDM 2026

Logo de l’Olympique de Marseille

om

Logo du Paris Saint-Germain

PSG

Logo de l’Olympique Lyonnais

ol

Logo de l’AS Saint-Étienne

asse

Logo FC Nantes

FC NANTES

RC LENS

Logo du Stade Rennais

STADE RENNAIS

Logo du LOSC

losc

Logo du Real Madrid

REAL MADRID

Logo du FC Barcelone

FC BARCELONE

Logo de l’Équipe de France de football

FRANCE

ASSE : avant Metz, le voile est levé sur un secret bien gardé de Cathro !

Par William Tertrin - 19 Sep 2026, 17:20
Ian Cathro (ASSE)

Si Ian Cathro refuse que le groupe de l’ASSE soit dévoilé à la veille des matchs, Peuple Vert a bien révélé le nom des 20 joueurs pour le déplacement à Metz.

L’ASSE se déplace à Metz ce samedi soir pour la 7e journée de Ligue 2 avec un groupe de 20 joueurs. Ian Cathro doit composer avec trois forfaits, mais peut compter sur plusieurs solutions dans les différents secteurs.

Trois absents pour l’ASSE

Comme annoncé par l’entraîneur stéphanois en conférence de presse, Mahmoud Jaber, Paul Eymard et Marten-Chris Paalberg ne sont pas du voyage. Les deux derniers poursuivent leur phase de réathlétisation, tandis que Jaber doit encore patienter après sa longue période d’indisponibilité.

À l’inverse, Jakob Breum figure bien dans le groupe, comme le dévoile Peuple Vert. Le milieu offensif danois a été progressivement ménagé ces dernières semaines avec des entrées en jeu contre Montpellier et Dunkerque. Ian Cathro avait indiqué que son joueur allait mieux et pourrait progressivement augmenter son temps de jeu.

But! Pro Votre talent mérite d'être vu par 438 000 supporters Article profil publié sur le site + relais sur nos pages de clubs.
Découvrir l'offre →

Le groupe de l’ASSE à Metz

Gardiens : Gautier Larsonneur, Mamour Ndiaye.

Défenseurs : Nathan Kasia, Chico Lamba, Sohaib Nair, Joao Ferreira, Kevin Pedro, Julien Le Cardinal, Ben Old, Maxime Bernauer.

Milieux : Aron Csongvai, Tamar Svetlin, Nadir El Jamali, Adam Baalal, Augustin Boakye, Jakob Breum, Zuriko Davitashvili.

Attaquants : Thierno Ballo, Irvin Cardona, Joshua Duffus.

ASSE

Actu foot ASSE : les infos les plus chaudes

À lire aussi
Vidéos ASSE : toutes les infos foot