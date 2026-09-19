L’OL atomise Rennes et prend la deuxième place, les notes des Gones

Ce samedi soir, l’OL ne s’est pas raté dans son choc d’européens face au Stade Rennais. Portés par un Ernest Nuamah diabolique et auteur d’un doublé, les Gones se sont imposés 4-0, prenant provisoirement la deuxième place de Ligue 1. Découvrez les notes des Lyonnais.
Note du match : 17/20
Greif (6) : un peu sollicité au début de match, le Slovaque a passé une soirée relativement tranquille. Il a quand même sorti la parade pour éviter l’habituel but de Mahdi Camara contre l’OL (85ème) puis devant Lepaul dans le money-time.
Athekame (7) : un but sur une belle projection offensive et un Arnaud Nordin complètement contrôlé et éteint dans son couloir. Le Suisse prend ses (belles) marques.
Bacher (6) : l’Autrichien monte en régime. On l’a senti moins enquiquiné par le ballon que lors de sa sortie précédente face au Paris FC.
Niakhaté (6) : match en contrôle de la part du Sénégalais, qui n’a pas eu à forcer son talent pour tenir son compatriote Boulaye Dia.
Abner (6) : passeur décisif sur le troisième but, le Brésilien a assuré sur l’aspect défensif, jamais débordé par le couloir breton. Un sauvetage sur la ligne à mettre à son crédit à la fin également.
Morton (7) : maître à jouer reculé de cette équipe lyonnaise, l’Anglais a retrouvé sa passe Ligue des Champions avec quelques ouvertures lumineuses. Remplacé par Nartey (79ème).
Bidstrup (7) : le Danois était face à un challenge avec le trio de marathonien Camara – Rongier – Thomasson, il les a surclassé dans l’engagement et l’intensité. A cédé sa place à Tessmann (79ème).
Tolisso (7) : bien reposé avec le turn-over européen, le capitaine s’est offert un but sublime et une passe décisive.
Sulc (6) : critiqué depuis le début de saison, le Tchèque enchaîne dans son rôle de N°10 conducteur du contre-pressing. Son meilleur match jusqu’à présent avec une passe décisive bien sentie pour Nuamah. Très applaudi à sa sortie pour laisser place à K.Merah (64ème).
Nuamah (8) : un premier acte dantesque de la part du Ghanéen qui s’est offert un doublé et deux énormes situations. Dans tous les coups jusqu’à sa sortie pour Boudache (73ème).
Openda (6) : le Belge a encore vu un but lui être refusé pour une faute préalable de Tolisso sur Rongier mais il a été précieux, combatif et s’est créé des situations. On sent qu’avec lui, les buts peuvent sortir comme le ketchup. Remplacé par Nakamura (79ème).
L'hymne des Canuts suivi du craquage des Bad Gones. #OLSRFC pic.twitter.com/MUePVWwvyv— But! OL (@But_Lyon) September 19, 2026