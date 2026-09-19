À LA UNE DU 19 SEP 2026
[23:00]OM : Genesio va faire une victime face au PSG mais doit encaisser un coup dur
[22:55]L’OL atomise Rennes et prend la deuxième place, les notes des Gones
[22:40]RC Lens : Haise a donné la recette à Cahuzac pour lancer la saison et terminer européen !
[22:20]ASSE : Ian Cathro craque après Metz et lâche une phrase très forte
[22:00]FC Metz – ASSE (2-2) : les Verts laissent échapper la victoire, les tops et flops
[21:40]ASSE : les Verts s’invitent malgré eux dans un incident qui fait parler du côté de l’OL
[21:20]OM Mercato : un magicien de Ligue 1 prêt à tout pour rejoindre Marseille !
[21:00]PSG : Luis Enrique prend un risque énorme avec ses stars, le vestiaire au bord de l’implosion ?
[20:40]OM : décision forte de McCourt, une ennemie jurée des supporters prend du galon !
[20:20]RC Lens : Cahuzac a déjà déçu les supporters des Sang et Or

CDM 2026

Logo de l’Olympique de Marseille

om

Logo du Paris Saint-Germain

PSG

Logo de l’Olympique Lyonnais

ol

Logo de l’AS Saint-Étienne

asse

Logo FC Nantes

FC NANTES

RC LENS

Logo du Stade Rennais

STADE RENNAIS

Logo du LOSC

losc

Logo du Real Madrid

REAL MADRID

Logo du FC Barcelone

FC BARCELONE

Logo de l’Équipe de France de football

FRANCE

L’OL atomise Rennes et prend la deuxième place, les notes des Gones

Par Alexandre Corboz - 19 Sep 2026, 22:55

Ce samedi soir, l’OL ne s’est pas raté dans son choc d’européens face au Stade Rennais. Portés par un Ernest Nuamah diabolique et auteur d’un doublé, les Gones se sont imposés 4-0, prenant provisoirement la deuxième place de Ligue 1. Découvrez les notes des Lyonnais.

Note du match : 17/20

Greif (6) : un peu sollicité au début de match, le Slovaque a passé une soirée relativement tranquille. Il a quand même sorti la parade pour éviter l’habituel but de Mahdi Camara contre l’OL (85ème) puis devant Lepaul dans le money-time.

Athekame (7) : un but sur une belle projection offensive et un Arnaud Nordin complètement contrôlé et éteint dans son couloir. Le Suisse prend ses (belles) marques.

Bacher (6) : l’Autrichien monte en régime. On l’a senti moins enquiquiné par le ballon que lors de sa sortie précédente face au Paris FC.

But! Pro Votre talent mérite d'être vu par 438 000 supporters Article profil publié sur le site + relais sur nos pages de clubs.
Découvrir l'offre →

Niakhaté (6) : match en contrôle de la part du Sénégalais, qui n’a pas eu à forcer son talent pour tenir son compatriote Boulaye Dia.

Abner (6) : passeur décisif sur le troisième but, le Brésilien a assuré sur l’aspect défensif, jamais débordé par le couloir breton. Un sauvetage sur la ligne à mettre à son crédit à la fin également.

Morton (7) : maître à jouer reculé de cette équipe lyonnaise, l’Anglais a retrouvé sa passe Ligue des Champions avec quelques ouvertures lumineuses. Remplacé par Nartey (79ème).

Bidstrup (7) : le Danois était face à un challenge avec le trio de marathonien Camara – Rongier – Thomasson, il les a surclassé dans l’engagement et l’intensité. A cédé sa place à Tessmann (79ème).

Tolisso (7) : bien reposé avec le turn-over européen, le capitaine s’est offert un but sublime et une passe décisive.

Sulc (6) : critiqué depuis le début de saison, le Tchèque enchaîne dans son rôle de N°10 conducteur du contre-pressing. Son meilleur match jusqu’à présent avec une passe décisive bien sentie pour Nuamah. Très applaudi à sa sortie pour laisser place à K.Merah (64ème).

Nuamah (8) : un premier acte dantesque de la part du Ghanéen qui s’est offert un doublé et deux énormes situations. Dans tous les coups jusqu’à sa sortie pour Boudache (73ème).

Openda (6) : le Belge a encore vu un but lui être refusé pour une faute préalable de Tolisso sur Rongier mais il a été précieux, combatif et s’est créé des situations. On sent qu’avec lui, les buts peuvent sortir comme le ketchup. Remplacé par Nakamura (79ème).

OLStade Rennais

Mercato et actu foot : les infos les plus chaudes

À lire aussi
Vidéos foot : OL, Stade Rennais