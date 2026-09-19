OM : décision forte de McCourt, une ennemie jurée des supporters prend du galon !

Le conseil de surveillance de l’OM a pris davantage de poids cet été, avec Shéhérazade Semsar de Boisséson en première ligne dans les coulisses du club.

À l’OM, les équilibres internes ont évolué ces derniers mois. Selon Le Parisien, le conseil de surveillance, traditionnellement cantonné à un rôle de vigie, s’est davantage impliqué aux côtés de la direction pendant l’été. Une évolution qui place notamment Shéhérazade Semsar de Boisséson au centre de l’attention, accompagnée également de Joseph Riley et Olivier de Vilmorin.

Vice-présidente du conseil de surveillance et proche de Frank McCourt, elle est devenue une figure de plus en plus présente dans les décisions concernant l’OM. L’Équipe décrivait déjà en décembre 2025 une dirigeante devenue « incontournable » dans les coulisses olympiennes, avec une implication croissante dans les affaires du club.

Shéhérazade Semsar de Boisséson, une dirigeante très exposée

Cette montée en puissance ne passe pas inaperçue auprès des supporters marseillais. Une partie d’entre eux lui reproche notamment certaines prises de position sur la situation au Moyen-Orient, ce qui a alimenté de nombreuses réactions sur les réseaux sociaux. L’Équipe rapportait ainsi en 2026 l’utilisation régulière du hashtag #SherazadeSemsarOUT et une importante vague de commentaires visant la dirigeante.

Son influence dépasse désormais le seul cadre de l’OM. En juin 2026, Shéhérazade Semsar de Boisséson a été élue au conseil d’administration de la LFP avec 67,80 % des suffrages exprimés.

Un rôle renforcé dans la gouvernance de l’OM

Cet été, le conseil de surveillance aurait donc davantage travaillé avec la direction du club, rompant avec son rôle traditionnel de simple contrôle. Cette évolution intervient dans un contexte de réorganisation de la gouvernance marseillaise et renforce mécaniquement la visibilité de ses membres.

Pour Shéhérazade Semsar de Boisséson, le paradoxe est désormais clair : son poids dans les coulisses de l’OM grandit au moment même où elle demeure une personnalité très clivante auprès d’une partie des supporters. Son influence dans la gouvernance olympienne devrait donc continuer à être scrutée de près cette saison.