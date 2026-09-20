FC Metz-ASSE (2-2) : les notes des Verts

Alors qu’elle menait 2-0 à l’entame du dernier quart d’heure, l’ASSE a dû se contenter d’un match nul 2-2 hier soir à Metz. Voici nos notes pour les Verts…

LARSONNEUR (3)

Deux buts encaissés sur deux tirs cadrés, comme à Dunkerque… L’ancien meilleur gardien de Ligue 2 ne fait quasi plus d’arrêts. Et il n’a pas rassuré sur sa seule intervention en première mi-temps, aux fraises sur un coup franc excentré de Savanier (13e)… Mamour N’Diaye, il vaut quoi ?

PEDRO (6)

Son but a récompensé son bon match. Et sa détermination.

LE CARDINAL (6), puis LAMBA

Proche de marquer à bout portant sur un caviar de Breum (24e), le capitaine des Verts a souvent pallié aux manquements de Naïr et sorti de nombreux ballons chauds, mettant le géant Fall sous l’éteignoir. Courageux, il a joué sur une jambe la deuxième mi-temps avant de devoir quitter ses coéquipiers. Remplacé par LAMBA, à 2-1…

NAIR (3)

Il s’est pris un petit pont (7e), a failli provoquer un penalty (11e) et a frôlé l’expulsion pour avoir donné un coude de coude à un Messin sur un duel aérien alors qu’il était déjà averti (47e). Proche de marquer lui aussi sur un caviar de Breum (60e), il a fini par couler avec le navire. Fébrile d’un bout à l’autre de la partie.

OLD (5)

De l’allant. Vaillant. A défaut d’être décisif.

CSONGVAI (5)

Une belle ouverture de la tête pour mettre Boakye sur orbite, sur le but du 2-0. Mais l’international hongrois a été moins rayonnant que d’habitude, avec quelques pertes de balle et une ouverture ratée pour Old (44e).

BERNAUER (4)

Préféré à Svetlin au milieu, il a soufflé le chaud et (surtout) le froid. Jaber revient quand ?

BOAKYE (6), puis BAALLAL

Boakye a inscrit son 4e but en 4 matchs, d’une jolie frappe du gauche, après avoir délivré une passe décisive à Pedro sur l’ouverture du score. Remplacé à 2-1 par BAALLAL, transparent.

BREUM (6), puis SVETLIN

Pour son retour en tant que titulaire, Breum s’est illustré en donnant trois ballons qui auraient mérité de finir au fond des filets messins, à Le Cardinal (24e), Boakye (45e) et Naïr (60e). Une frappe enroulée sortie par Fisher (59e). Remplacé à 2-1 par SVETLIN, transparent.

BALLO (3), puis DAVITASHVILI

Invisible, Ballo a cédé sa place à 0-0 à DAVITASHVILI, beaucoup plus percutant dès ses premiers ballons, avec un décalage pour Breum (60e) et une frappe repoussée par Fisher (63e). Mais le Géorgien a vite disparu de la circulation.

CARDONA (3), puis DUFFUS

On n’a vu Cardona que sur une tentative de lob à la Khazri (75e). Remplacé par DUFFUS, tout aussi improductif.