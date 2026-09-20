Stade Rennais, OL : Haise reconnaît son erreur après la claque

Franck Haise n’a pas cherché la moindre excuse après la lourde défaite du Stade Rennais face à l’OL (4-0). L’entraîneur breton assume pleinement ses sept changements et livre un verdict particulièrement tranché sur ses choix.

Haise ne se défile pas après le 4-0

La soirée lyonnaise a tourné à la correction pour le Stade Rennais. Battus 4-0 par l’OL, les Rouge et Noir ont payé très cher les nombreux choix opérés par Franck Haise dans son onze de départ. Face à l’ampleur du revers, le technicien breton n’a pas tenté de défendre son plan de jeu à tout prix.

Interrogé en conférence de presse, Haise a résumé la situation en quelques mots : « Sept changements, tu perds 4-0, t’as tort, point barre. » Une déclaration relayée par BeFootball, qui ne laisse aucune place à l’interprétation. L’entraîneur du Stade Rennais endosse directement la responsabilité de cette défaite.

Sept changements qui se retournent contre Rennes

On vous en parlait dès samedi : Franck Haise avait profondément bouleversé son équipe pour défier l’OL. Le développement post-match est sans appel puisque ce pari n’a pas porté ses fruits, avec quatre buts encaissés et aucun marqué.

Le chiffre des sept changements prend forcément une autre dimension à la lumière du résultat. Sans entrer dans une longue justification, Haise établit lui-même un lien direct entre ses décisions et la claque reçue. Son constat est aussi simple que brutal : lorsqu’un entraîneur modifie autant son onze et s’incline aussi lourdement, il doit accepter que ses choix soient remis en cause.

Une responsabilité assumée publiquement

Cette sortie a au moins le mérite de la clarté. Plutôt que de reporter la faute sur ses joueurs ou de chercher des circonstances atténuantes, le coach rennais se place au premier rang des responsables. Le « point barre » employé devant la presse ferme même la porte à toute tentative de minimiser la portée de ce revers.

Pour le Stade Rennais, cette prise de parole ne changera évidemment pas le résultat. Elle fixe en revanche la lecture de la soirée : le large renouvellement du onze était un pari de l’entraîneur, et celui-ci a échoué. Après avoir surpris dans sa composition, Haise devra désormais tirer les enseignements de cette déroute pour éviter qu’elle ne laisse des traces dans son groupe.

Un revers qui appelle une réaction

Une défaite 4-0 face à un adversaire direct ne peut pas être considérée comme un simple accident sans lendemain. La prochaine réponse sera donc attendue sur le terrain, mais aussi dans les décisions du technicien. En assumant publiquement son erreur, Haise a choisi de protéger son groupe et de ne pas esquiver le débat.

Le message est envoyé, avec une franchise rare dans ce type de situation. Reste maintenant au Stade Rennais à transformer cet aveu en réaction sportive.