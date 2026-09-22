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FRANCE

OM : Mbappé et le Real Madrid enlèvent un énorme poids à Genesio 

Par Bastien Aubert - 22 Sep 2026, 14:40
Kylian Mbappé (Real Madrid)

Fustigé pour son incapacité à avaler les kilomètres depuis le début de la saison, l’OM est devancé par le Real Madrid, maître en la matière. 

L’OM a trouvé son maître. Pointé du doigt depuis le début de la saison pour les difficultés de son équipe à afficher un gros volume de courses, Bruno Genesio peut désormais regarder vers l’Espagne avec un peu plus de sérénité. 

Le Real Madrid fait pire que l’OM en matière de courses ! 

Car dans ce domaine, le club phocéen n’est finalement pas le plus mauvais élève du football européen : le Real Madrid fait pire !  Selon les données de Sofascore, le Real Madrid est en effet l’équipe qui court le moins parmi toutes les équipes du TOP 5 des grandes ligues européennes.

L’équipe est classée 96e sur 96, derrière l’OM donc ! Le constat est encore plus frappant en Liga, en matière de distance moyenne parcourue par match. Avec 83,46 kilomètres en moyenne, le Real Madrid se situe très nettement sous la moyenne de la Liga, établie à 93,37 kilomètres.

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Le contraste est particulièrement frappant avec le FC Barcelone. Le grand rival catalan affiche, lui, une moyenne de 104,64 kilomètres par rencontre et figure parmi les équipes qui parcourent le plus de distance en Liga.

L’élu Mbappé va devoir s’activer 

Le classement communiqué par Sofascore est dominé par Elche, avec 105,61 kilomètres par match, devant le Barça (104,64 km), l’Athletic Club (103,59 km), Osasuna (102,78 km) et le Rayo Vallecano (100,52 km). À l’autre extrémité du classement, la Real Sociedad affiche 87,22 kilomètres, Getafe 85,13 kilomètres et donc le Real Madrid 83,46 kilomètres. De quoi relativiser les critiques adressées à l’OM sur ce terrain.

La distance parcourue ne résume évidemment pas à elle seule la qualité du pressing, l’intensité d’une équipe ou son organisation sans ballon. Mais cette statistique permet au moins de rappeler que le volume de kilomètres n’est pas nécessairement synonyme de performance.

Pour Genesio, souvent questionné sur l’activité de son équipe, le constat concernant le Real Madrid de Kylian Mbappé constitue donc un argument supplémentaire. L’OM n’est pas la seule grande équipe européenne à afficher un volume de course relativement faible. Et quand le club qui trône au sommet du football européen se retrouve tout en bas de ce classement statistique, cela permet forcément de relativiser certaines critiques.

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