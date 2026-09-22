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ASSE, LOSC, Equipe de France : la nouvelle vie particulièrement attrayante de Mathieu Debuchy 

Par Bastien Aubert - 22 Sep 2026, 16:00
Mathieu Debuchy

Passé dans les rangs du LOSC, de l’ASSE et même de l’équipe de France, Mathieu Debuchy (41 ans) assume à une nouvelle vie proche des terrains de football.

Comment va Mathieu Debuchy ? L’ancien latéral droit de l’ASSE a raccroché les crampons en mai 2023, après une dernière expérience sous les couleurs de Valenciennes. L’ancien défenseur, qui compte 27 sélections avec l’équipe de France, avait ensuite choisi de se tourner vers le métier d’entraîneur en passant ses différents diplômes.

Une reconversion toujours liée au football

En juillet 2024, il avait ainsi retrouvé le LOSC, son club formateur, en intégrant l’encadrement de l’équipe réserve. Durant la saison 2024-2025, il avait occupé le poste d’entraîneur adjoint aux côtés de Stéphane Pichot. Mais l’ancien Lillois semble désormais explorer une nouvelle voie. Selon Sport Buzz Business, Debuchy a rejoint comme investisseur stratégique STRYVE, une nouvelle agence de représentation et d’accompagnement des footballeurs professionnels fondée par Yohann Lacroix, ancien joueur professionnel que Debuchy connaît depuis près de vingt ans. 

Installée à Lausanne, en Suisse, STRYVE entend proposer aux joueurs un accompagnement couvrant plusieurs aspects de leur carrière. L’agence travaille notamment sur les négociations contractuelles et les transferts, les partenariats commerciaux, la gestion de l’image, la performance sportive ou encore l’éducation financière.

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En Suisse, Debuchy tire quelques ficelles 

Un projet qui permet donc à Mathieu Debuchy de rester proche du monde du football, mais avec une casquette totalement différente. L’ancien défenseur entre ainsi au capital de la société en tant qu’investisseur stratégique et souhaite également mettre son expérience au service des joueurs accompagnés par l’agence.

« Les joueurs ont besoin aujourd’hui d’un accompagnement de confiance, transparent et tourné vers le long terme », explique l’ancien international français, cité par Sport Buzz Business. Après avoir connu les pelouses de Ligue 1, la Premier League, l’équipe de France et plusieurs années au plus haut niveau, Debuchy entend donc désormais transmettre son expérience d’une autre manière.

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