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ASSE : pluie de mauvaises nouvelles à venir pour Ian Cathro

Par Louis Chrestian - 21 Sep 2026, 12:00

Leader de Ligue 2 après sept journées, l’ASSE va profiter de trois semaines sans championnat avant de recevoir Rodez. Mais cette trêve internationale ne sera pas vraiment synonyme de repos pour Ian Cathro : neuf Stéphanois vont rejoindre leur sélection, avec un programme particulièrement chargé et de nombreux risques à gérer.

L’AS Saint-Étienne aurait sans doute préféré aborder cette longue coupure avec son effectif au complet. Après avoir enchaîné cinq victoires, puis connu un premier revers à Dunkerque et un match nul frustrant contre Metz, les Verts doivent désormais préparer leur retour à la compétition, programmé le 10 octobre face à Rodez.

Ian Cathro va toutefois devoir composer sans une grande partie de son groupe. Plusieurs titulaires et joueurs importants sont attendus aux quatre coins du monde pour disputer jusqu’à quatre rencontres internationales. Une situation qui pourrait offrir du temps de jeu aux jeunes, mais qui expose aussi l’ASSE à la fatigue, aux blessures et aux retours tardifs.

Neuf Stéphanois sur le départ

Áron Csongvai et Zuriko Davitashvili vont notamment se retrouver dans le même groupe de Ligue des Nations. Le Hongrois et le Géorgien s’affronteront même le 2 octobre, avant de revenir dans le Forez avec potentiellement quatre rencontres supplémentaires dans les jambes.

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Tamar Svetlin rejoindra de son côté la Slovénie pour une série de quatre matches contre l’Écosse, la Macédoine du Nord et la Suisse. Ben Old connaîtra un programme encore plus contraignant avec la Nouvelle-Zélande. Le latéral gauche voyagera en Chine, puis au Japon pour participer à la Kirin Cup. Entre les longs déplacements, le décalage horaire et l’enchaînement des rencontres, son état physique sera particulièrement surveillé.

Irvin Cardona disputera également quatre matches avec Malte, tandis qu’Augustine Boakye tentera de gagner du temps de jeu avec le Ghana. Sohaib Naïr espère, lui, connaître sa première apparition sous le maillot de l’Algérie.

Des premières qui inquiéteront forcément Cathro

Deux jeunes Stéphanois vont franchir un cap important. Kévin Pedro a été convoqué pour la première fois avec la République démocratique du Congo. Le défenseur de la génération 2006 pourrait disputer quatre rencontres, dont deux comptant pour les éliminatoires de la CAN 2027.

Mamour Ndiaye rejoint pour sa part la sélection première du Sénégal. Le gardien de 20 ans participera à trois matches contre le Mozambique, l’Éthiopie et les Comores. Une excellente nouvelle pour sa progression, mais une absence supplémentaire pour le staff stéphanois.

Une préparation totalement perturbée

Au total, Ian Cathro devra donc travailler sans neuf éléments de son effectif professionnel. Le technicien ne pourra pas véritablement profiter de cette coupure pour corriger les difficultés observées face à Dunkerque et Metz avec l’ensemble de son groupe.

Un match amical pourrait être organisé, même si rien n’est encore confirmé. Cette rencontre permettrait à plusieurs jeunes de se montrer et aux joueurs moins utilisés de retrouver du rythme.

L’ASSE suivra surtout avec attention les performances et l’état physique de ses internationaux. Le moindre pépin pourrait transformer cette trêve en véritable cauchemar. Avant la réception de Rodez, Ian Cathro risque donc de passer les prochaines semaines avec quelques sueurs froides.

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