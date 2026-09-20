ASSE : gros coup dur à craindre après le match nul à Metz ?

Sorti en boitant face à Metz, Julien Le Cardinal inquiète l’ASSE, même si Ian Cathro n’a pas encore confirmé la nature de sa blessure.

L’ASSE a laissé filer deux points samedi soir à Metz (2-2), mais le résultat n’est pas la seule source de préoccupation pour les Verts. Capitaine stéphanois, Julien Le Cardinal a été contraint de quitter ses partenaires à la 86e minute, visiblement diminué.

Julien Le Cardinal touché après un contact

Le défenseur central de l’ASSE a cédé sa place à Chico Lamba en fin de rencontre. Une sortie en boitant qui intervient après un contact survenu en première période, dont les conséquences se seraient fait ressentir jusqu’au coup de sifflet final.

Interrogé après la rencontre, Ian Cathro a évoqué la situation de son capitaine, tout en restant prudent sur la nature de sa blessure : « Pour Julien (Le Cardinal), je pense que c’est lié au contact qu’il a eu en première période. Je pense que c’est ce qui a impacté le reste de sa rencontre. »

L’entraîneur stéphanois a toutefois reconnu ne pas disposer de davantage d’informations sur l’état physique de son défenseur : « Je sais qu’il souffrait mais pour l’instant je n’ai pas davantage de détails à vous donner sur une éventuelle blessure. »

Une trêve pour récupérer avant Rodez

L’ASSE devra donc attendre de nouveaux éléments pour connaître la gravité du pépin physique de Julien Le Cardinal et sa disponibilité pour la reprise.

Les Stéphanois bénéficient désormais d’une période sans match officiel avant leur prochain rendez-vous en Ligue 2, face à Rodez, programmé le 10 octobre. Un délai qui pourrait permettre au capitaine des Verts de récupérer, selon l’évolution de son état physique.

En attendant, le staff stéphanois devra suivre attentivement la situation de son défenseur central, dont la sortie a précédé de peu l’égalisation messine.