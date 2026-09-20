PSG, OM : le mystérieux numéro 80 aperçu avant le Classique

Un visage inhabituel a retenu l’attention dans le groupe parisien appelé à affronter l’OM. Derrière le numéro 80 se cache Adam Mouak, un jeune gardien formé au PSG qui profite depuis trois semaines d’une ouverture avec l’équipe première.

Adam Mouak présent dans le groupe du PSG

Les supporters parisiens les plus attentifs ont remarqué la présence du numéro 80 dans le groupe du PSG pour le rendez-vous face à l’Olympique de Marseille. Ce maillot appartient à Adam Mouak, gardien né en 2009 et pur produit de la formation francilienne.

Selon les informations relayées par BeFootball, le jeune portier a rejoint le club de la capitale dès l’âge de 6 ans. Il a donc franchi toutes les étapes au sein de la maison parisienne avant de se rapprocher, ces dernières semaines, du groupe professionnel.

La blessure de Longoni lui ouvre une porte

Cette promotion s’explique notamment par la blessure de Longoni. Depuis trois semaines, Mouak occupe ainsi la place de troisième gardien du PSG. Appelé à participer aux entraînements de l’équipe première, il s’est installé dans ce nouvel environnement et n’a plus quitté le groupe depuis son arrivée.

Sa présence pour une affiche aussi exposée qu’un PSG-OM constitue une nouvelle étape dans sa progression, même si rien n’indique encore qu’il puisse entrer en jeu. Elle offre surtout au staff parisien une solution supplémentaire à un poste touché par un forfait. Le club continue ainsi de s’appuyer sur son centre de formation pour compléter son effectif.

Une progression rapide depuis les U17

Adam Mouak évoluait encore régulièrement comme titulaire avec les U17 Nationaux la saison dernière. Ces derniers mois, le gardien de 1,83 m a accéléré son parcours jusqu’à intégrer les séances des professionnels. Sa taille reste relativement mesurée pour son poste, mais elle ne l’a pas empêché de gravir rapidement les échelons.

Le jeune Parisien possède également une expérience internationale puisqu’il porte les couleurs du Maroc chez les U17. Ce double parcours, avec le PSG et la sélection marocaine, accompagne la montée en puissance d’un élément encore très jeune, désormais placé au contact quotidien de joueurs confirmés.

Lucas Chevalier accompagne le jeune gardien

En interne, sa personnalité simple et travailleuse serait appréciée par le vestiaire parisien. Mouak profite notamment des conseils de Lucas Chevalier pendant les entraînements. Une proximité précieuse pour poursuivre son apprentissage sans brûler les étapes.

Le numéro 80 reste encore loin d’une installation durable dans la hiérarchie, mais cette convocation vient récompenser son évolution récente. Après avoir rejoint le PSG à 6 ans, Adam Mouak découvre désormais le groupe professionnel dans le contexte particulier d’un Classique face à l’OM.