RC Lens : Cahuzac face à trois urgences qu’il va devoir régler au plus vite

Après le départ précipité de Dino Toppmöller et la défaite à Monaco, Yannick Cahuzac doit désormais rapidement remettre le RC Lens sur les rails.

Le RC Lens n’a pas eu le temps de souffler. Quelques jours après le départ de Dino Toppmöller, officialisé après seulement six matches, les Sang et Or ont concédé une nouvelle défaite à Monaco (2-1). Yannick Cahuzac, désormais installé dans la durée sur le banc lensois, a donc du pain sur la planche.

Retrouver de la stabilité

C’est probablement la première urgence pour Yannick Cahuzac. Le changement d’entraîneur intervient très tôt dans la saison et après une période mouvementée en interne. Le Racing a expliqué que des désaccords autour du fonctionnement et de l’organisation du staff avaient conduit à la fin de sa collaboration avec Toppmöller.

Cahuzac doit désormais installer un cadre clair et redonner de la continuité à un groupe qui a besoin de sérénité. La bonne nouvelle est que la direction lensoise ne parle plus d’un simple intérim : le technicien devrait avoir le temps de mettre ses idées en place. Et la trêve de trois semaines va servir de base, même si l’ancien numéro 18 lensois sera absent pour sa quatrième session de cours à Sochaux la semaine prochaine, de lundi soir à jeudi midi, axée sur la communication. Un amical sera d’ailleurs prévu le 2 octobre prochain face au Standard de Liège.

Retrouver une vraie solidité défensive

Le deuxième chantier concerne le terrain. À Monaco, Lens a montré de bonnes choses, notamment après la pause, mais a encore fini par céder dans les dernières minutes. Après l’égalisation de Matthieu Udol, les Sang et Or ont concédé un but contre leur camp de Jonathan Gradit à la 83e minute.

Le Racing compte désormais quatre points après cinq journées de Ligue 1 et occupe la dixième place. Pour Cahuzac, la priorité sera donc de rendre son équipe plus régulière et plus difficile à bouger sur 90 minutes. Une des pires défenses du championnat (9 buts encaissés) devrait récupérer Ganiou, voire Baidoo bientôt, et faire monter en puissance les Gradit et Todibo pour retrouver enfin un peu de sérénité derrière. On a commencé à en voir quelques prémices sur le Rocher, mais il y a encore du travail, même offensivement.

Faire cohabiter les ambitions européennes et le championnat

C’est enfin un équilibre à trouver. Le RC Lens a parfaitement lancé sa campagne européenne avec une victoire spectaculaire mais compliquée à Prague contre le Slavia (3-2), mais son début de championnat est nettement plus compliqué.

Avec la Ligue des champions et la Ligue 1 à gérer, Cahuzac devra rapidement trouver la bonne formule, aussi bien dans son onze que dans la gestion des temps de jeu. Le calendrier va offrir un peu de répit au Racing puisque Lens retrouvera Bollaert le 9 octobre pour la réception de l’OL, après la trêve internationale. Ensuite viendra la réception du Sporting Portugal en LDC, mais aussi des matchs contre Bruges et Côme d’ici la prochaine trêve de novembre.

Le chantier est donc immense pour Yannick Cahuzac. Mais avec une trêve internationale désormais devant lui, le nouveau coach du RC Lens dispose aussi d’une précieuse fenêtre pour remettre de l’ordre et préparer la suite de la saison.