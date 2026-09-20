À LA UNE DU 20 SEP 2026
[17:20]OM : Genesio à deux doigts de démissionner, la bombe est lâchée avant le Classique !
[17:01]FC Nantes : Dupé n’est pas sorti indemne de la victoire arrachée à Boulogne
[16:40]RC Lens : Cahuzac face à trois urgences qu’il va devoir régler au plus vite
[16:20]ASSE : gros coup dur à craindre après le match nul à Metz ?
[16:00]OM : coup de tonnerre pour l’avenir du club, McCourt explore une nouvelle piste avec Saadé !
[15:47]PSG, OM : le mystérieux numéro 80 aperçu avant le Classique
[15:27]FC Barcelone : le verdict est tombé pour Christensen
[15:07]Real Madrid, FC Barcelone : un prodige de 15 ans affole les géants
[14:47]FC Barcelone : énorme coup dur pour Christensen, le verdict se précise
[14:23]OL, Stade Rennais : Tolisso révèle les raisons de sa rage

CDM 2026

Logo de l’Olympique de Marseille

om

Logo du Paris Saint-Germain

PSG

Logo de l’Olympique Lyonnais

ol

Logo de l’AS Saint-Étienne

asse

Logo FC Nantes

FC NANTES

RC LENS

Logo du Stade Rennais

STADE RENNAIS

Logo du LOSC

losc

Logo du Real Madrid

REAL MADRID

Logo du FC Barcelone

FC BARCELONE

Logo de l’Équipe de France de football

FRANCE

OM : Genesio à deux doigts de démissionner, la bombe est lâchée avant le Classique !

Par William Tertrin - 20 Sep 2026, 17:20
Bruno Genesio, l'entraîneur de l'OM

À quelques heures du Classique OM-PSG, une révélation du JDD vient raviver les tensions autour du mercato marseillais et Bruno Genesio.

Le dossier Igor Paixao aurait pu provoquer un véritable séisme à l’OM. Pour rappel, le Brésilien était tout proche de rejoindre Sunderland pour environ 30 millions d’euros cet été. Le transfert aurait même pu se jouer à quelques minutes près.

Paixao à Sunderland, Genesio aurait pu claquer la porte

Alors que Frank McCourt souhaitait récupérer une importante rentrée d’argent dans le cadre des contraintes financières qui frappent le club, la direction marseillaise aurait finalement décidé de conserver son ailier.

D’après le JDD, Stéphane Richard et Grégory Lorenzi auraient joué un rôle déterminant pour convaincre l’entourage de Frank McCourt de faire machine arrière. Une décision lourde de conséquences, puisque, toujours selon le quotidien, un dirigeant de l’OM aurait estimé que le départ de Paixao aurait pu pousser Bruno Genesio à démissionner.

But! Pro Votre talent mérite d'être vu par 438 000 supporters Article profil publié sur le site + relais sur nos pages de clubs.
Découvrir l'offre →

« S’il avait été transféré, Genesio aurait sans doute démissionné », rapporte ainsi le JDD.

Une révélation qui donne une autre dimension au feuilleton Paixao. L’entraîneur marseillais, arrivé cet été avec de fortes ambitions, aurait très mal vécu la perspective de perdre l’un de ses éléments offensifs majeurs alors que l’OM n’a quasiment pas eu de marge de manœuvre pour renforcer son effectif.

Stéphane Richard reconnaissait des tensions avec Genesio

Le président de l’OM avait d’ailleurs lui-même reconnu, début septembre, que le dossier Paixao avait créé de fortes tensions avec son entraîneur. Stéphane Richard expliquait alors que les deux hommes avaient « approché d’un point qui pouvait être difficile » et que le club n’était « pas loin du point de rupture ».

Le président marseillais avait toutefois démenti que Genesio ait réellement menacé de démissionner : « Il n’a pas menacé de démissionner », assurait-il.

Le contexte reste donc particulièrement tendu. L’OM avait bien reçu une proposition de Sunderland pour Paixao et envisageait sérieusement sa vente, alors que Genesio souhaitait conserver son joueur.

Paixao finalement conservé avant le Classique

Finalement, Igor Paixao est resté à Marseille. Un maintien qui apparaît aujourd’hui comme un choix sportif autant que politique pour l’OM. Alors que le club traverse une période de restrictions financières, conserver son ailier brésilien permet surtout à Bruno Genesio de disposer encore d’une arme offensive importante.

À l’approche du Classique entre l’OM et le PSG, cette révélation remet donc en lumière les coulisses particulièrement agitées du mercato marseillais. Et elle montre surtout à quel point le dossier Paixao aurait pu faire basculer l’été olympien dans une crise encore plus profonde.

OM

Actu foot OM : les infos les plus chaudes

À lire aussi
Vidéos OM : toutes les infos foot