OM : Genesio à deux doigts de démissionner, la bombe est lâchée avant le Classique !

À quelques heures du Classique OM-PSG, une révélation du JDD vient raviver les tensions autour du mercato marseillais et Bruno Genesio.

Le dossier Igor Paixao aurait pu provoquer un véritable séisme à l’OM. Pour rappel, le Brésilien était tout proche de rejoindre Sunderland pour environ 30 millions d’euros cet été. Le transfert aurait même pu se jouer à quelques minutes près.

Paixao à Sunderland, Genesio aurait pu claquer la porte

Alors que Frank McCourt souhaitait récupérer une importante rentrée d’argent dans le cadre des contraintes financières qui frappent le club, la direction marseillaise aurait finalement décidé de conserver son ailier.

D’après le JDD, Stéphane Richard et Grégory Lorenzi auraient joué un rôle déterminant pour convaincre l’entourage de Frank McCourt de faire machine arrière. Une décision lourde de conséquences, puisque, toujours selon le quotidien, un dirigeant de l’OM aurait estimé que le départ de Paixao aurait pu pousser Bruno Genesio à démissionner.

« S’il avait été transféré, Genesio aurait sans doute démissionné », rapporte ainsi le JDD.

Une révélation qui donne une autre dimension au feuilleton Paixao. L’entraîneur marseillais, arrivé cet été avec de fortes ambitions, aurait très mal vécu la perspective de perdre l’un de ses éléments offensifs majeurs alors que l’OM n’a quasiment pas eu de marge de manœuvre pour renforcer son effectif.

Stéphane Richard reconnaissait des tensions avec Genesio

Le président de l’OM avait d’ailleurs lui-même reconnu, début septembre, que le dossier Paixao avait créé de fortes tensions avec son entraîneur. Stéphane Richard expliquait alors que les deux hommes avaient « approché d’un point qui pouvait être difficile » et que le club n’était « pas loin du point de rupture ».

Le président marseillais avait toutefois démenti que Genesio ait réellement menacé de démissionner : « Il n’a pas menacé de démissionner », assurait-il.

Le contexte reste donc particulièrement tendu. L’OM avait bien reçu une proposition de Sunderland pour Paixao et envisageait sérieusement sa vente, alors que Genesio souhaitait conserver son joueur.

Paixao finalement conservé avant le Classique

Finalement, Igor Paixao est resté à Marseille. Un maintien qui apparaît aujourd’hui comme un choix sportif autant que politique pour l’OM. Alors que le club traverse une période de restrictions financières, conserver son ailier brésilien permet surtout à Bruno Genesio de disposer encore d’une arme offensive importante.

À l’approche du Classique entre l’OM et le PSG, cette révélation remet donc en lumière les coulisses particulièrement agitées du mercato marseillais. Et elle montre surtout à quel point le dossier Paixao aurait pu faire basculer l’été olympien dans une crise encore plus profonde.