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FRANCE

RC Lens : coup dur confirmé pour Robin Risser !

Par Louis Chrestian - 21 Sep 2026, 11:40

Déjà en difficulté en ce début de saison, le RC Lens va devoir gérer l’incertitude entourant Robin Risser. Blessé à une côte, le gardien lensois a dû déclarer forfait avec l’équipe de France. Yannick Cahuzac pourrait être privé de son dernier rempart pendant plusieurs semaines.

La trêve internationale ne commence pas de la meilleure des manières pour le RC Lens. Selon les informations de L’Équipe, Robin Risser souffrirait d’une blessure à une côte. Ce pépin physique explique son forfait avec la sélection française.

La gravité exacte de sa blessure et la durée de son indisponibilité restent encore à déterminer. Le gardien va désormais profiter des trois semaines sans championnat pour se soigner, avec l’espoir d’être rétabli avant la reprise.

Cahuzac dans l’attente

Cette trêve tombe donc à point nommé pour le RC Lens. Elle doit permettre à Robin Risser de récupérer sans manquer trop de rencontres. Mais le staff médical lensois devra suivre attentivement l’évolution de sa blessure, les douleurs aux côtes pouvant se révéler particulièrement handicapantes pour un gardien.

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Les plongeons, les sorties aériennes et les contacts avec les attaquants sollicitent énormément cette zone. Même en cas d’amélioration rapide, le Racing ne prendra certainement aucun risque avec son portier.

Yannick Cahuzac doit donc se préparer à travailler sans son gardien titulaire pendant une partie de la coupure. Le nouvel entraîneur lensois aurait pourtant besoin de disposer de l’ensemble de son groupe afin de poser ses principes et de préparer la suite de la saison.

Une mauvaise nouvelle au pire moment

Le RC Lens cherche encore à véritablement lancer sa saison. Les Sang et Or ont montré certaines choses intéressantes, mais les résultats ne sont pas encore à la hauteur des attentes. Cahuzac devra profiter des prochaines semaines pour remobiliser son vestiaire et redonner de la confiance à ses joueurs.

L’incertitude autour de Robin Risser vient forcément compliquer sa mission. Le technicien lensois espère désormais que les trois semaines de trêve suffiront à remettre son gardien sur pied.

Dans le cas contraire, Cahuzac devra rapidement trouver une solution de remplacement pour la reprise. Une absence prolongée de Risser représenterait un sérieux coup dur pour une équipe qui cherche déjà des certitudes et attend toujours le déclic capable de lancer définitivement sa saison.

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