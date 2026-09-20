RC Lens Mercato : Cahuzac prêt à profiter de la trêve pour pousser le dossier Meïté (OM) ?

Alors que Bamo Meïté n’a pas été retenu dans le groupe de l’OM pour affronter le PSG, le RC Lens pourrait profiter de la trêve internationale pour réactiver une piste déjà évoquée.

Le RC Lens pourrait profiter de la trêve internationale pour avancer sur le dossier Bamo Meïté. Pour rappel, le club artésien se serait intéressé au défenseur central de l’Olympique de Marseille, alors que son absence du groupe marseillais pour le Classique face au PSG relance les interrogations sur sa situation.

Bamo Meïté, une piste toujours active ?

Le mercato estival est terminé, mais le RC Lens pourrait déjà préparer ses prochaines échéances. En quête de solutions défensives après la blessure de Maik Nawrocki, le Racing a été annoncé sur les rangs pour Bamo Meïté comme joker. Une piste qui pourrait être réexaminée durant la trêve internationale, alors que Yannick Cahuzac dispose de temps pour travailler avec sa direction et réfléchir aux ajustements nécessaires.

Le contexte marseillais mérite également attention. Ce dimanche, Bamo Meïté ne figure pas dans le groupe retenu pour affronter le PSG. Une absence notable, même si elle ne suffit pas, à elle seule, à confirmer un éventuel départ.

Yannick Cahuzac, un lien qui pourrait compter

Autre élément à prendre en compte : Yannick Cahuzac connaît bien Bamo Meïté. Les deux hommes ont évolué dans l’environnement du FC Lorient, où Cahuzac a intégré le staff d’Olivier Pantaloni en 2024 et où Meïté est revenu en prêt en septembre 2025. Cette connaissance du joueur pourrait constituer un atout si Lens décidait de concrétiser son intérêt.

Le profil du défenseur ivoirien, déjà passé par Lorient avant de rejoindre l’OM, pourrait ainsi correspondre aux besoins lensois. Reste à savoir si le Racing transformera cet intérêt évoqué en véritable démarche auprès du club phocéen. La trêve pourrait néanmoins offrir une fenêtre pour clarifier le dossier, alors que l’avenir de Bamo Meïté à Marseille reste à surveiller.