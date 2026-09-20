À LA UNE DU 20 SEP 2026
[21:00]OM – PSG : Frank McCourt s’est encore fait dézinguer par les supporters
[20:40]RC Lens Mercato : Cahuzac prêt à profiter de la trêve pour pousser le dossier Meïté (OM) ?
[20:20]OM : c’est confirmé pour la démission de Bruno Genesio !
[20:04]OM – PSG : les compos du 113e Classique sont connues
[19:40]RC Lens Mercato : Mezian Mesloub dans le viseur de trois géants anglais !
[19:20]OM – PSG : les supporters marseillais envoient un signal très inquiétant avant le Classique
[19:01]RC Lens : énorme menace pour l’équipe de France autour de Mezian Mesloub
[18:40]PSG Mercato : retournement de situation pour une piste à 40 M€ au FC Barcelone
[18:20]ASSE : mauvaise nouvelle pour Davitashvili, Cathro s’est expliqué
[18:00]Stade Rennais : Haise giflé à Lyon, le nom de Beye ressurgit de façon inattendue

CDM 2026

Logo de l’Olympique de Marseille

om

Logo du Paris Saint-Germain

PSG

Logo de l’Olympique Lyonnais

ol

Logo de l’AS Saint-Étienne

asse

Logo FC Nantes

FC NANTES

RC LENS

Logo du Stade Rennais

STADE RENNAIS

Logo du LOSC

losc

Logo du Real Madrid

REAL MADRID

Logo du FC Barcelone

FC BARCELONE

Logo de l’Équipe de France de football

FRANCE

OM – PSG : les supporters marseillais envoient un signal très inquiétant avant le Classique

Par William Tertrin - 20 Sep 2026, 19:20

Alors que l’OM reçoit le PSG ce dimanche soir pour le Classique, l’ambiance autour du Vélodrome semble inhabituellement calme, au point d’interpeller plusieurs observateurs.

Le Classique entre l’OM et le PSG est habituellement précédé d’une atmosphère électrique à Marseille. Mais à quelques heures du choc de la 5e journée de Ligue 1, le décor paraît bien différent cette année.

Le journaliste Julien Froment a notamment relevé cette situation sur les réseaux sociaux. Habitué à couvrir les Classiques depuis plus d’une décennie, il affirme n’avoir « JAMAIS vu ça devant le parvis du Vélodrome », estimant que l’ambiance est même moins forte que pour certaines affiches face à des équipes de moindre standing.

Une observation qui intervient alors que le contexte autour de l’OM est particulièrement délicat. Le club marseillais reste sur un début de saison compliqué et a déjà connu plusieurs déconvenues en championnat. Cette dynamique sportive semble peser sur l’engouement avant la réception du PSG. D’autant plus que, avec la victoire de Nice face à Lille, Marseille vient de basculer à la 17e et avant-dernière place.

But! Pro Votre talent mérite d'être vu par 438 000 supporters Article profil publié sur le site + relais sur nos pages de clubs.
Découvrir l'offre →

Un Classique qui peine à retrouver son atmosphère habituelle

Pour rappel, plusieurs milliers de places étaient encore disponibles il y a quelques heures pour un OM-PSG, une situation extrêmement rare pour cette affiche traditionnellement disputée à guichets fermés.

Le contraste est d’autant plus saisissant avec le précédent OM-PSG disputé au Vélodrome en septembre 2025. Cette rencontre avait attiré 66 190 spectateurs et s’était déroulée dans une atmosphère particulièrement intense, avec chants et fumigènes autour du stade.

Résignation ou simple contexte particulier ?

Reste à savoir si ce calme relatif traduit une véritable lassitude des supporters marseillais ou simplement un contexte exceptionnel. Le Classique demeure malgré tout un rendez-vous à part, avec un niveau de sécurité maximal : la rencontre a été classée au niveau 5, le degré de risque le plus élevé, par la Division nationale de lutte contre le hooliganisme.

Une chose est certaine : l’ambiance inhabituelle autour du Vélodrome avant OM-PSG fait déjà parler, bien avant le coup d’envoi.

OMPSG

Mercato et actu foot : les infos les plus chaudes

À lire aussi
Vidéos foot : OM, PSG