OM – PSG : les supporters marseillais envoient un signal très inquiétant avant le Classique

Alors que l’OM reçoit le PSG ce dimanche soir pour le Classique, l’ambiance autour du Vélodrome semble inhabituellement calme, au point d’interpeller plusieurs observateurs.

Le Classique entre l’OM et le PSG est habituellement précédé d’une atmosphère électrique à Marseille. Mais à quelques heures du choc de la 5e journée de Ligue 1, le décor paraît bien différent cette année.

Le journaliste Julien Froment a notamment relevé cette situation sur les réseaux sociaux. Habitué à couvrir les Classiques depuis plus d’une décennie, il affirme n’avoir « JAMAIS vu ça devant le parvis du Vélodrome », estimant que l’ambiance est même moins forte que pour certaines affiches face à des équipes de moindre standing.

Une observation qui intervient alors que le contexte autour de l’OM est particulièrement délicat. Le club marseillais reste sur un début de saison compliqué et a déjà connu plusieurs déconvenues en championnat. Cette dynamique sportive semble peser sur l’engouement avant la réception du PSG. D’autant plus que, avec la victoire de Nice face à Lille, Marseille vient de basculer à la 17e et avant-dernière place.

Un Classique qui peine à retrouver son atmosphère habituelle

Pour rappel, plusieurs milliers de places étaient encore disponibles il y a quelques heures pour un OM-PSG, une situation extrêmement rare pour cette affiche traditionnellement disputée à guichets fermés.

Le contraste est d’autant plus saisissant avec le précédent OM-PSG disputé au Vélodrome en septembre 2025. Cette rencontre avait attiré 66 190 spectateurs et s’était déroulée dans une atmosphère particulièrement intense, avec chants et fumigènes autour du stade.

Résignation ou simple contexte particulier ?

Reste à savoir si ce calme relatif traduit une véritable lassitude des supporters marseillais ou simplement un contexte exceptionnel. Le Classique demeure malgré tout un rendez-vous à part, avec un niveau de sécurité maximal : la rencontre a été classée au niveau 5, le degré de risque le plus élevé, par la Division nationale de lutte contre le hooliganisme.

Une chose est certaine : l’ambiance inhabituelle autour du Vélodrome avant OM-PSG fait déjà parler, bien avant le coup d’envoi.