OM – PSG : les compos du 113e Classique sont connues

Voici les compos officielles du 113e Classique entre l’OM et le PSG.

Ce dimanche soir, l’OM (17e) et le PSG (10e) s’affrontent pour un 113e Classique qui s’annonce vraiment très déséquilibré. Découvrez ci-dessous les compositions d’équipes officielles alignées par Bruno Genesio et Luis Enrique. Coup d’envoi à 20h45 au Vélodrome.

Les compos officielles

OM : de Lange – Weah (cap), Egan-Riley, Aguerd, Emerson – Abdelli, Højbjerg – Harit, Gouiri, Paixão – Maupay.

PSG : Safonov – Zaïre-Emery, Marquinhos (cap), Pacho, Mendes – Neves, Vitinha, Ruiz – Doué, Dembélé, Kvaratskhelia.