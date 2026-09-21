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FRANCE

OM : le message très piquant de la Ligue 2 qui affole Marseille !

Par Louis Chrestian - 21 Sep 2026, 11:20

Déjà pris pour cible par les supporters de l’OM au Vélodrome, Frank McCourt a également été moqué par le compte officiel de la Ligue 2. Alors que le club marseillais occupe une inquiétante 17e place en Ligue 1, deux simples émojis ont suffi pour mettre le feu aux réseaux sociaux.

La crise prend une tournure de plus en plus humiliante pour l’Olympique de Marseille. Battus une nouvelle fois et désormais relégables, les Phocéens vont passer la trêve internationale dans la zone rouge. Une situation catastrophique pour un club qui devait se battre pour les premières places du championnat.

Au Vélodrome, la colère des supporters s’est rapidement tournée vers Frank McCourt. Plusieurs banderoles très offensives ont été déployées dans les tribunes pour réclamer le départ du propriétaire américain.

« 2016 : Champions Project. 2026 : Ligue 2 Project. McCourt Out », pouvait-on notamment lire. Une autre banderole détournait le traditionnel « sold out » pour envoyer un message très clair : « McCourt : sold out ! »

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La Ligue 2 souhaite déjà la bienvenue à l’OM

Cette référence à une possible descente de l’OM n’a pas échappé au community manager de la Ligue 2 BKT. Le compte officiel du championnat a réagi à ces images avec deux simples émojis : « 👋👋 ».

Un message aussi court que piquant, interprété comme un bonjour — et surtout comme une première bienvenue — adressé au club marseillais. La publication a évidemment beaucoup fait réagir, entre supporters amusés par ce chambrage et fans de l’OM particulièrement agacés par la situation sportive de leur équipe.

La Ligue 2 a ainsi profité de la crise marseillaise pour réaliser un énorme coup de communication. Mais derrière la plaisanterie, la menace sportive devient de plus en plus sérieuse.

https://twitter.com/Ligue2BKT/status/2101752300746231838

L’OM va passer la trêve dans la zone rouge

L’Olympique de Marseille occupe désormais la 17e place de Ligue 1. Les hommes de Bruno Genesio sont donc virtuellement relégués et resteront dans cette position au moins jusqu’à la reprise du championnat.

Pour un club disposant de telles ambitions, d’un effectif important et de moyens considérables, le constat est terrible. Le projet porté par Frank McCourt semble plus que jamais fragilisé et la rupture avec une partie des supporters paraît consommée.

La trêve internationale doit permettre aux dirigeants et au staff de trouver des solutions. Car si l’OM ne réagit pas rapidement, le message moqueur de la Ligue 2 pourrait finir par ressembler à une inquiétante prémonition.

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