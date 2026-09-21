Flashback, il y a un an : Quand la famille Stassin faisait le buzz, loin des soucis actuels de l’ASSE

Il y a un an, la famille Stassin faisait la une à Saint-Étienne, entre terrain et réseaux sociaux. Aujourd’hui, le club doit composer avec des enjeux bien moins glamour, où la tension sportive l’emporte sur les paillettes.

La saga Stassin, petite bulle d’insouciance

Le 21 septembre 2025, les supporters stéphanois vibraient autant pour les exploits de Lucas Stassin sur le terrain que pour le charisme de sa sœur Manon, qui imposait son style chic sur Instagram. À 23 ans, la jeune femme faisait tourner les têtes à Saint-Étienne, s’illustrant lors de son anniversaire dans un costume gris impeccable, symbole d’une élégance rare dans le Forez. Sur les réseaux, Manon Stassin partageait ses escapades, ses looks, sa vie locale, devenant presque aussi incontournable dans la région que son frère chez les Verts. L’article de l’époque saluait ce duo atypique, capable de faire rayonner le nom Stassin aussi bien sur la pelouse qu’en dehors. Entre glamour, lifestyle et réussite sportive, l’ASSE vivait alors un moment d’accalmie, où le club profitait de la lumière apportée par ses jeunes talents et la proximité d’une famille devenue phénomène local.

Un an après : l’ASSE, rattrapée par la dure réalité sportive

Douze mois plus tard, le contraste est saisissant. Loin des paillettes et du clinquant des réseaux, l’actualité stéphanoise est dominée par l’urgence du terrain. L’ASSE, encore en Ligue 2, traverse une période de tension marquée par des résultats frustrants et des blessures qui inquiètent. La récente rencontre à Metz a laissé un goût amer : les Verts, qui menaient 2-0 à l’extérieur, ont vu la victoire leur filer entre les doigts dans les dernières minutes, concédant un match nul qui fait enrager le coach Ian Cathro. Ce scénario, répété après une défaite à Dunkerque, cristallise les doutes : erreurs défensives, changements peu payants, capitaine blessé, frustration des supporters. Plus question de lifestyle ou de figures médiatiques, le club est rattrapé par les exigences du quotidien, où chaque point compte et chaque blessure pèse. Les projecteurs ne sont plus braqués sur les petites histoires de famille ou les coups d’éclat sur Instagram, mais sur les choix tactiques et la capacité d’un groupe à rebondir après avoir gâché des occasions en or. L’ASSE n’a pas sombré, mais la magie légère d’il y a un an s’est dissipée. Le Forez, qui vibrait pour le phénomène Stassin, retient aujourd’hui son souffle, suspendu à la récupération de ses cadres et à la recherche d’une stabilité sportive qui tarde à revenir.