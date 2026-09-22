ASSE : les Verts champions de Ligue 2 ? Le Cardinal répond !

Interrogé sur les ambitions de l’ASSE cette saison, Julien Le Cardinal n’a pas caché son objectif de terminer champion de Ligue 2.

Leader de Ligue 2 avec deux points d’avance sur son dauphin, le Stade de Reims, l’AS Saint-Étienne a parfaitement lancé sa saison. Les Verts restent néanmoins sur deux matchs consécutifs sans victoire, après leur défaite à Dunkerque (2-1) puis leur match nul sur la pelouse du FC Metz (2-2). Un léger coup de frein qui n’empêche pas les Stéphanois de conserver les commandes du championnat et de continuer à afficher leurs ambitions.

Le Cardinal assume les ambitions de l’ASSE

Invité ce lundi soir de l’émission Ligue 2 Extra sur beIN Sports, Julien Le Cardinal a justement été interrogé sur les objectifs de l’ASSE cette saison. À la question de savoir si les Verts seront champions de Ligue 2 au terme de l’exercice, le capitaine stéphanois n’a pas caché que la première place faisait partie des ambitions du club.

« C’est à la fin du bal qu’on paie les musiciens »

« On l’espère. C’est l’objectif en tout cas, on fait tout pour. C’est à la fin du bal qu’on paie les musiciens », a répondu Julien Le Cardinal. Une formule qui résume l’état d’esprit du défenseur : l’ASSE assume son objectif de terminer au sommet, mais sait que la route est encore longue. Malgré les deux derniers résultats moins favorables, les Verts restent donc pleinement concentrés sur leur ambition de retrouver la Ligue 1 avec, si possible, le titre de champion de Ligue 2 en poche.