ASSE : Cathro a choisi son vice-capitaine, nouveau pied de nez à Larsonneur !

Après la sortie sur blessure de Julien Le Cardinal face à Metz, Maxime Bernauer a récupéré le brassard de capitaine de l’ASSE devant Gautier Larsonneur.

À son arrivée sur le banc de l’AS Saint-Étienne, Ian Cathro a choisi Julien Le Cardinal comme capitaine, alors que c’était Gautier Larsonneur qui portait le brassard de capitaine des Verts la saison dernière. Après avoir disputé l’intégralité des six premiers matchs de la saison, Julien Le Cardinal est sorti en boîtant à la 86e minute lors du match nul concédé ce samedi par l’ASSE à Metz (2-2), contraignant les Stéphanois à terminer la rencontre sans leur capitaine.

Bernauer a récupéré le brassard contre Metz

Au moment de sa sortie, Julien Le Cardinal a transmis le brassard de capitaine à Maxime Bernauer, comme l’ont souligné les commentateurs de beIN Sports. Un choix qui en dit probablement long sur la nouvelle hiérarchie instaurée par Ian Cathro dans le vestiaire stéphanois. Le fait que l’ancien joueur du Dinamo Zagreb ait hérité du brassard laisse en effet penser qu’il est désormais le vice-capitaine de l’ASSE derrière Julien Le Cardinal. Bernauer semble en tout cas avoir pris une place importante parmi les leaders du groupe depuis le début de la saison.

Larsonneur encore rétrogradé dans la hiérarchie

Cette séquence confirme également que Gautier Larsonneur a perdu du poids dans la hiérarchie des capitaines. Déjà remplacé par Julien Le Cardinal comme capitaine à l’arrivée de Ian Cathro, le gardien stéphanois semble désormais également devancé par Maxime Bernauer. Vivement critiqué ces derniers jours par une partie des supporters stéphanois, dont certains réclament même qu’il perde sa place de titulaire, Gautier Larsonneur ne semble donc même pas être le vice-capitaine des Verts.