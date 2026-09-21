Équipe de France : Mbappé sort du silence sur son clash avec Dembélé !

Interrogé sur les supposées tensions avec Ousmane Dembélé, Kylian Mbappé a tenu à mettre les choses au clair et à balayer la polémique.

Les rumeurs autour de la relation entre Kylian Mbappé et Ousmane Dembélé ont beaucoup fait parler ces derniers jours. Alors que les deux attaquants se retrouvent avec l’équipe de France à l’occasion de cette nouvelle trêve internationale, le capitaine des Bleus a été interrogé sur les supposées tensions qui existeraient entre lui et l’attaquant du Paris Saint-Germain.

« Il n’y a pas de tensions, c’est un ami »

Dans une interview accordée à L’Équipe, Kylian Mbappé a tenu à mettre les choses au clair et assure que sa relation avec Ousmane Dembélé est toujours aussi bonne. L’attaquant français affirme même avoir déjà échangé avec son coéquipier à ce sujet. « J’en ai déjà parlé avec lui, il n’y a pas de tensions, c’est un ami. Il n’y a pas vraiment de problèmes, je suis très tranquille », a expliqué le capitaine de l’équipe de France, balayant ainsi l’idée d’un différend entre les deux hommes.

Mbappé ironise sur la polémique

Kylian Mbappé s’est même montré quelque peu amusé par l’ampleur prise par cette supposée brouille. « Après, en période de Ligue des Nations et d’équipe de France, il faut toujours trouver un débat et je pense que c’est bien trouvé », a-t-il ironisé. Pour la star du Real Madrid, pas question donc d’alimenter davantage la polémique : malgré les rumeurs de ces derniers jours, il assure qu’il n’existe aucun problème avec Ousmane Dembélé.