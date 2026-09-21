ASSE : de lourdes insinuations tombent sur les Verts !

Après le match nul entre Metz et l’ASSE (2-2), Luc Holtz a vivement critiqué l’arbitrage, laissant entendre que certaines décisions profiteraient régulièrement aux Verts.

Après le match nul entre le FC Metz et l’AS Saint-Étienne (2-2), Luc Holtz n’a pas caché son agacement envers l’arbitrage de la rencontre. L’entraîneur messin a notamment pointé du doigt plusieurs décisions qu’il estime difficiles à comprendre. Mais le technicien luxembourgeois est allé plus loin en établissant un parallèle avec le précédent match des Verts à Dunkerque, laissant entendre que certaines décisions auraient régulièrement tendance à profiter aux Stéphanois.

Holtz s’interroge sur l’arbitrage autour de l’ASSE

« Il y a certaines décisions arbitrales que j’ai du mal à comprendre », a d’abord lancé Luc Holtz après la rencontre. Le coach du FC Metz a ensuite fait référence à la défaite de l’ASSE à Dunkerque (2-1), estimant avoir observé une situation « un peu identique ». Sans accuser directement les Verts d’être favorisés par les arbitres, Holtz a ainsi rapproché les deux rencontres et évoqué des décisions allant « souvent en faveur d’une équipe ».

Le coach messin encense malgré tout les Verts

Une sortie qui tranche avec le reste de son analyse puisque Luc Holtz s’est également montré particulièrement élogieux envers l’ASSE. Le technicien messin a présenté les hommes de Ian Cathro comme la meilleure équipe de Ligue 2 affrontée par Metz depuis le début de la saison, louant notamment leur maîtrise collective et leurs qualités individuelles. Malgré sa frustration envers certaines décisions arbitrales, Holtz a donc également reconnu la qualité des Verts, qui avaient pris deux buts d’avance avant de voir les Grenats revenir à 2-2.