FC Nantes Mercato : les Kita ont raté de peu un joueur à 25 M€ !

Le FC Nantes aurait pu réaliser un énorme coup sur le marché des transferts en recrutant Patrick Zabi en novembre 2024.

Recruté cet été par le Paris FC en provenance du Stade de Reims pour pas moins de 25 millions d’euros, Patrick Zabi aurait pourtant pu connaître une trajectoire bien différente. Avant de rejoindre la Champagne, le milieu de terrain ivoirien aurait en effet pu effectuer un essai au FC Nantes et, pourquoi pas, s’engager ensuite chez les Canaris. Une occasion manquée pour une raison assez improbable, comme l’a raconté cette semaine Baptiste Drouet sur LinkedIn.

Ancien responsable du recrutement du FC Nantes, Baptiste Drouet est revenu sur cet épisode datant de novembre 2024. À l’époque, Patrick Zabi évoluait encore loin des radars de la Ligue 1 et cherchait à se faire une place en Europe. Son profil avait été proposé au recruteur nantais alors que celui-ci se trouvait en déplacement en Suisse. Mais un problème de connexion Internet l’a empêché de prendre connaissance suffisamment rapidement du message qui aurait pu changer la trajectoire du joueur… et peut-être celle du FC Nantes.

Zabi aurait pu passer un essai au FC Nantes

« Je suis passé à côté d’un joueur à 25M€ à cause d’un forfait internet. Vendredi 1er novembre 2024, je suis en déplacement à Zurich. En fin de journée, je suis dans le train pour aller voir Schaffhausen face à Bellinzona. Pour une fois, le wifi ne fonctionne pas et mon forfait téléphonique ne comprend pas la Suisse. Arrivé au stade, je me connecte à mon Whatsapp, parmi les messages en attente, une vidéo d’un joueur et un message « le joueur sort d’un essai concluant dans tel club, mais pour des divergences internes il ne signera pas, il est dispo à partir de lundi pour un essai », envoyé deux heures avant. Je regarde la vidéo, filmée sur un terrain bosselé, avec un niveau global difficilement évaluable. Mais sur les images on voit un joueur avec un gabarit impressionnant faire preuve d’une maîtrise technique de très haut niveau. Je réponds que ça m’intéresse de le faire venir chez nous, que je dois voir avec le centre de formation comment on peut organiser ça. Malheureusement, ce manque de réactivité aura été fatal, le joueur était déjà en route pour Reims, où il a rapidement mis tout le monde d’accord », a raconté Baptiste Drouet.

À seulement quelques heures près, le FC Nantes aurait donc pu accueillir Patrick Zabi pour un essai. Mais le Stade de Reims s’est montré plus rapide et a finalement raflé la mise. La suite a donné encore plus de relief à cette occasion manquée par les Canaris puisque l’Ivoirien a rapidement réussi à se faire une place au plus haut niveau.

Trois mois plus tard, Zabi débutait en L1… contre Nantes

Ironie de l’histoire, c’est d’ailleurs face au FC Nantes que Patrick Zabi a disputé quelques mois plus tard ses premières minutes en Ligue 1 sous les couleurs rémoises. Un détail que Baptiste Drouet n’a pas oublié : « Ce joueur c’était Patrick « La Magie » Zabi, qui faisait ses débuts en Ligue 1, contre le…FC Nantes, trois mois plus tard. Après un an et demi, il a été transféré au Paris FC Pour 25M€. Ce jour là, j’ai compris que la réactivité et le soins à consulter tous les messages reçus n’était pas qu’une marque de politesse, mais aussi un impératif pour saisir toutes les opportunités. »

Près de deux ans après cet épisode, le regret peut forcément être important au regard de la progression spectaculaire du milieu de terrain. Après avoir explosé au Stade de Reims, Patrick Zabi a changé de dimension cet été en rejoignant le Paris FC contre 25 millions d’euros.

Et son ascension ne s’arrête pas là. Le milieu de terrain vient également d’être convoqué pour la première fois de sa carrière avec la sélection de Côte d’Ivoire à l’occasion de la prochaine trêve internationale. Une trajectoire fulgurante pour un joueur qui, à quelques heures et un problème de forfait téléphonique près, aurait pu tenter sa chance au FC Nantes.