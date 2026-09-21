À LA UNE DU 21 SEP 2026
[21:15]RC Lens Mercato : le PSG et le Barça débarquent déjà dans le dossier Mesloub !
[20:50]OM Mercato : McCourt prépare un coup inattendu devant la DNCG ?
[20:25]ASSE : le verdict est tombé pour la blessure de Le Cardinal !
[20:00]FC Nantes Mercato : les Kita ont raté de peu un joueur à 25 M€ !
[19:40]Les infos du jour : Mbappé et Dembélé se sont expliqués, la réponse de l’OM à Genesio, Der Zakarian fait une fleur à Nantes
[19:20]ASSE : Cardona met Breum à l’amende !
[19:00]OM : deuxième coup dur pour Genesio après Paixão !
[18:39]PSG : Luis Enrique est fixé sur la blessure de Zaïre-Emery !
[18:20]OM – PSG : une autre grosse polémique après le Classico, Dembélé au cœur de l’affaire !
[18:00]ASSE : Cathro s’enflamme complètement pour un Vert

CDM 2026

Logo de l’Olympique de Marseille

om

Logo du Paris Saint-Germain

PSG

Logo de l’Olympique Lyonnais

ol

Logo de l’AS Saint-Étienne

asse

Logo FC Nantes

FC NANTES

RC LENS

Logo du Stade Rennais

STADE RENNAIS

Logo du LOSC

losc

Logo du Real Madrid

REAL MADRID

Logo du FC Barcelone

FC BARCELONE

Logo de l’Équipe de France de football

FRANCE

RC Lens Mercato : le PSG et le Barça débarquent déjà dans le dossier Mesloub !

Par Fabien Chorlet - 21 Sep 2026, 21:15
Mezian Mesloub lors d'AS Monaco - RC Lens

Déjà suivi par plusieurs cadors européens, Mezian Mesloub serait également dans le viseur du PSG et du FC Barcelone.

Comme nous vous l’avons relayé ce dimanche, la nouvelle pépite du RC Lens, Mezian Mesloub, commence déjà à affoler les plus grands clubs européens. À seulement 16 ans, le jeune attaquant lensois serait notamment dans le viseur de trois cadors de Premier League : Arsenal, Chelsea et surtout Manchester United, dont les recruteurs auraient effectué un important travail de scouting autour de son profil. Mais la concurrence ne viendrait pas seulement d’Angleterre puisque plusieurs formations européennes suivent désormais de près l’évolution du fils de Walid Mesloub.

Le PSG et le Barça veulent aussi mettre la main sur Mesloub

Selon les informations de TEAMtalk, le Paris Saint-Germain surveillerait également de près la situation de Mezian Mesloub, tout comme l’AS Monaco. Les deux clubs français pourraient même tenter de passer à l’action en 2027 afin de conserver le jeune talent dans l’Hexagone. Un avantage non négligeable face aux prétendants anglais puisque Mesloub, qui ne fêtera ses 18 ans qu’en novembre 2027, ne pourrait pas rejoindre facilement un club de Premier League avant 2028 en raison de la réglementation encadrant les transferts internationaux de mineurs. Le PSG et Monaco viennent ainsi s’ajouter à une liste de prétendants déjà particulièrement prestigieuse, où figurent également le FC Barcelone, l’Atlético Madrid ou encore le RB Leipzig.

Mesloub affole les compteurs de précocité

Un intérêt qui s’explique par le début de saison impressionnant du jeune Sang et Or. Déjà entré dans l’histoire en mai dernier en marquant cinq secondes seulement après son entrée en jeu pour ses débuts en Ligue 1 face au FC Nantes (1-0), Mesloub a franchi un nouveau cap ces dernières semaines. Pour sa première apparition en Ligue des champions, face au Slavia Prague (3-2), il s’est notamment montré décisif en délivrant une passe décisive à Florian Thauvin. Vendredi dernier contre Monaco (1-2), il est également devenu, à 16 ans, 10 mois et 10 jours, le plus jeune joueur du RC Lens titularisé en Ligue 1 depuis plus de soixante ans. Des performances qui lui ont aussi valu d’être convoqué avec les Espoirs portugais malgré ses 16 ans et qui expliquent pourquoi les cadors européens commencent déjà à se bousculer autour de lui.

But! Pro Votre talent mérite d'être vu par 438 000 supporters Article profil publié sur le site + relais sur nos pages de clubs.
Découvrir l'offre →
FC BarcelonePSGRC Lens

Mercato et actu foot : les infos les plus chaudes

À lire aussi
Vidéos foot : FC Barcelone, PSG, RC Lens