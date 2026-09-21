RC Lens Mercato : le PSG et le Barça débarquent déjà dans le dossier Mesloub !

Déjà suivi par plusieurs cadors européens, Mezian Mesloub serait également dans le viseur du PSG et du FC Barcelone.

Comme nous vous l’avons relayé ce dimanche, la nouvelle pépite du RC Lens, Mezian Mesloub, commence déjà à affoler les plus grands clubs européens. À seulement 16 ans, le jeune attaquant lensois serait notamment dans le viseur de trois cadors de Premier League : Arsenal, Chelsea et surtout Manchester United, dont les recruteurs auraient effectué un important travail de scouting autour de son profil. Mais la concurrence ne viendrait pas seulement d’Angleterre puisque plusieurs formations européennes suivent désormais de près l’évolution du fils de Walid Mesloub.

Le PSG et le Barça veulent aussi mettre la main sur Mesloub

Selon les informations de TEAMtalk, le Paris Saint-Germain surveillerait également de près la situation de Mezian Mesloub, tout comme l’AS Monaco. Les deux clubs français pourraient même tenter de passer à l’action en 2027 afin de conserver le jeune talent dans l’Hexagone. Un avantage non négligeable face aux prétendants anglais puisque Mesloub, qui ne fêtera ses 18 ans qu’en novembre 2027, ne pourrait pas rejoindre facilement un club de Premier League avant 2028 en raison de la réglementation encadrant les transferts internationaux de mineurs. Le PSG et Monaco viennent ainsi s’ajouter à une liste de prétendants déjà particulièrement prestigieuse, où figurent également le FC Barcelone, l’Atlético Madrid ou encore le RB Leipzig.

Mesloub affole les compteurs de précocité

Un intérêt qui s’explique par le début de saison impressionnant du jeune Sang et Or. Déjà entré dans l’histoire en mai dernier en marquant cinq secondes seulement après son entrée en jeu pour ses débuts en Ligue 1 face au FC Nantes (1-0), Mesloub a franchi un nouveau cap ces dernières semaines. Pour sa première apparition en Ligue des champions, face au Slavia Prague (3-2), il s’est notamment montré décisif en délivrant une passe décisive à Florian Thauvin. Vendredi dernier contre Monaco (1-2), il est également devenu, à 16 ans, 10 mois et 10 jours, le plus jeune joueur du RC Lens titularisé en Ligue 1 depuis plus de soixante ans. Des performances qui lui ont aussi valu d’être convoqué avec les Espoirs portugais malgré ses 16 ans et qui expliquent pourquoi les cadors européens commencent déjà à se bousculer autour de lui.