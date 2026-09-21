RC Lens Mercato : Leca a recalé un Brésilien cet été !

Proposé au RC Lens lors du dernier mercato estival, le défenseur brésilien Victor Gabriel n’a finalement pas été recruté par Jean-Louis Leca et les dirigeants lensois.

À la recherche d’un défenseur central gaucher pour compenser le départ de Malang Sarr, le RC Lens avait multiplié les pistes durant les dernières semaines du mercato estival. Armando Obispo, Adam Obert ou encore Nathan Zézé avaient notamment été évoqués. Mais les Sang et Or avaient également eu l’opportunité de se tourner vers le Brésil. Selon les informations dévoilées fin août par Top Mercato, Victor Gabriel, défenseur central de l’Internacional Porto Alegre, avait été proposé au club artésien. Lens disposait alors d’une enveloppe pouvant aller jusqu’à 10 millions d’euros pour renforcer ce secteur.

Victor Gabriel avait été proposé au RC Lens

Âgé de 22 ans et sous contrat avec l’Internacional jusqu’en décembre 2029, Victor Gabriel présentait pourtant un profil intéressant sur le papier. Le défenseur gaucher, valorisé autour de 5 millions d’euros, était notamment présenté comme l’un des défenseurs U23 prometteurs d’Amérique du Sud. Il avait déjà disputé 56 rencontres toutes compétitions confondues au moment où son nom avait été associé au RC Lens. Le club nordiste avait donc étudié son profil parmi plusieurs possibilités pour renforcer sa charnière centrale.

Leca et Lens n’ont finalement pas donné suite

Près d’un mois plus tard, le constat est désormais clair : Victor Gabriel n’a pas rejoint le RC Lens avant la fermeture du mercato. Le Brésilien est toujours un joueur de l’Internacional, avec lequel il est sous contrat jusqu’en 2029. Une autre source lensoise affirmait dès le 27 août que son profil avait été écarté par Jean-Louis Leca et son équipe, dans un contexte où sa situation disciplinaire au Brésil posait notamment question. Les Sang et Or ont donc choisi de ne pas donner suite à cette opportunité, alors que Victor Gabriel aurait pu constituer une solution pour renforcer l’axe gauche de la défense.