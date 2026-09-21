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FRANCE

OM Mercato : McCourt prépare un coup inattendu devant la DNCG ?

Par Louis Chrestian - 21 Sep 2026, 20:50
non officiel
Un feu vert. Premier signal faible : l'information vient d'apparaître et reste une simple rumeur. ?

Privé de recrutement durant tout le mercato estival, l’OM pourrait profiter de la trêve internationale pour retourner devant la DNCG. Frank McCourt aurait l’occasion de présenter les efforts réalisés par le club afin d’obtenir une marge de manœuvre et d’offrir une ou deux recrues libres à Bruno Genesio.

La trêve internationale pourrait devenir décisive pour l’avenir de l’Olympique de Marseille. Après un début de saison catastrophique et une nouvelle défaite contre le PSG au Vélodrome (1-2), Bruno Genesio attend des réponses de sa direction.

Arrivé cet été, le technicien marseillais savait que plusieurs titulaires allaient quitter le club. Il ne s’attendait toutefois certainement pas à devoir composer avec un effectif aussi affaibli, sans bénéficier de la moindre recrue pour remplacer les nombreux départs.

Un mercato totalement bloqué par la DNCG

L’été dernier, Frank McCourt avait présenté un plan d’austérité particulièrement strict à la DNCG. L’OM n’a donc pas été autorisé à recruter, malgré les départs de plusieurs joueurs importants et les économies réalisées sur la masse salariale.

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Mason Greenwood, Pierre-Emerick Aubameyang, Leonardo Balerdi, Quinten Timber, Facundo Medina ou encore Gerónimo Rulli ont notamment quitté Marseille. Malgré ces nombreuses sorties, Genesio n’a pas pu attirer les renforts, même peu coûteux, qu’il espérait.

Mais la situation ne serait pas forcément figée.

McCourt prêt à retourner devant la DNCG ?

Sur X, le compte spécialisé Le Petit OM a évoqué un plan qui permettrait à Frank McCourt de profiter de la trêve pour présenter les efforts financiers réalisés depuis l’été à la DNCG.

L’objectif serait d’obtenir un assouplissement des contraintes et l’autorisation de recruter un ou deux joueurs libres. Une autre possibilité consisterait à négocier dès maintenant une garantie pour pouvoir renforcer l’effectif en décembre, notamment en cas de nouvelles ventes.

Il ne s’agit pour l’instant que d’un scénario envisagé, et non d’une décision actée par le propriétaire américain ou le gendarme financier du football français. Mais ce plan paraît cohérent sur le plan sportif comme managérial.

Un signal fort envoyé à Genesio

Bruno Genesio n’a pas caché son intention de discuter avec ses dirigeants pendant la coupure internationale. L’ancien entraîneur du Stade Rennais veut connaître les véritables ambitions du club et les moyens qui pourraient lui être accordés pour redresser la situation.

L’arrivée d’une ou deux recrues libres offrirait de nouvelles solutions au staff tout en envoyant un message positif au vestiaire et aux supporters. Elle prouverait surtout à Genesio que la direction souhaite encore lui donner les moyens de réussir.

Tout dépend désormais de Frank McCourt. S’il accepte de retourner rapidement devant la DNCG et d’apporter de nouvelles garanties financières, l’OM pourrait enfin renforcer son effectif. Dans le cas contraire, le technicien marseillais devra continuer à gérer la crise avec les mêmes moyens limités.

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