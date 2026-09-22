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FRANCE

RC Lens : Hervé Koffi affole déjà les compteurs en Belgique !

Par Louis Chrestian - 22 Sep 2026, 16:43
RC Lens : Hervé Koffi affole déjà les compteurs en Belgique !

Prêté par le RC Lens à l’Union Saint-Gilloise, Hervé Koffi enchaîne les performances solides depuis le début de la saison. Le gardien burkinabé s’est encore distingué samedi à Anvers, avant de célébrer la victoire d’une manière particulièrement spectaculaire.

Six clean-sheets en sept matches

Hervé Koffi n’a pas tardé à trouver ses marques en Belgique. Officiellement prêté par le RC Lens à l’Union Saint-Gilloise avec une option d’achat, le gardien de 29 ans réalise un début de saison de très haut niveau.

En sept rencontres disputées toutes compétitions confondues, l’international burkinabé a déjà conservé sa cage inviolée à six reprises. Une série qui comprend également un clean-sheet sur la scène européenne, en Ligue Europa. Son équipe peut donc s’appuyer sur une base défensive particulièrement solide.

Cette réussite s’inscrit dans la continuité de son passage à Angers la saison dernière. Koffi y avait retrouvé du temps de jeu et de la confiance après une première partie d’aventure délicate dans l’Artois.

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Un salto arrière pour célébrer la victoire

Le dernier match sans but encaissé par Hervé Koffi remonte à samedi. L’Union Saint-Gilloise s’est imposée sur la pelouse d’Anvers (2-0), avec un nouveau match abouti de son dernier rempart. Au coup de sifflet final, l’ancien Angevin a laissé éclater sa joie en réalisant un salto arrière.

Une célébration plus souvent associée aux buteurs qu’aux gardiens, immortalisée par les caméras de DAZN Belgique. La séquence est notamment relayée par Lensois.com, qui souligne également l’excellent bilan comptable du joueur prêté par les Sang et Or.

Une option d’achat à aller chercher

Au-delà de cette image spectaculaire, les chiffres de Koffi représentent forcément une bonne nouvelle pour la suite de son prêt. Barré à Lens, le Burkinabé avait besoin de s’installer durablement dans un nouveau projet après son passage concluant à Angers.

L’Union Saint-Gilloise dispose d’une option d’achat, dont le montant n’a pas été communiqué dans les éléments disponibles. Chaque nouvelle prestation convaincante rapproche donc potentiellement le portier d’un avenir durable en Belgique.

Le RC Lens suivra nécessairement son évolution, alors que la situation des gardiens reste un sujet à part entière en Artois. Pour Koffi, la meilleure façon de clarifier son avenir consiste à poursuivre cette impressionnante série. Avec six clean-sheets en sept sorties, le message envoyé est déjà limpide.

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