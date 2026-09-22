ASSE : le verdict inattendu d’un accord pourtant bouclé en 2018

En fin de contrat avec Caen en 2018, Damien Da Silva pensait rejoindre l’ASSE, un club qu’il appréciait particulièrement. Malgré un accord trouvé avec les dirigeants stéphanois, le défenseur central n’a jamais reçu l’appel attendu.

Da Silva était « comme un fou » à l’idée de signer

Fort de 500 matchs chez les professionnels, dont 243 en Ligue 1, Damien Da Silva a connu une carrière particulièrement riche. Formé aux Girondins de Bordeaux, le Franco-Portugais a notamment porté les couleurs de Niort, Caen, Rennes, de l’OL et de Macarthur, en Australie.

Son parcours aurait pourtant pu prendre une autre direction en 2018. Après quatre saisons pleines au Stade Malherbe de Caen, le défenseur central arrive en fin de contrat et rencontre les dirigeants de l’ASSE à Paris. Dans un entretien accordé à L’Équipe et relayé par Peuple Vert, il reconnaît avoir été emballé par cette possibilité.

« Je suis comme un fou à l’idée d’aller à Saint-Étienne car j’adorais ce club, ce qu’il dégageait », raconte Da Silva. À ce moment-là, les planètes semblent parfaitement alignées pour une arrivée dans le Forez.

Damien Da Silva raconte avoir rencontré les dirigeants stéphanois en février 2018 : « Je suis comme un fou à l’idée d’aller à Saint-Étienne car j’adorais ce club. » — @_BeFootball https://twitter.com/_BeFootball/status/2101632709332271106

Gasset préférait finalement un défenseur gaucher

Un accord aurait même été trouvé sur l’ensemble du dossier. Mais après les assurances données oralement par les dirigeants, plus rien. « Ils ne m’ont jamais rappelé », confie le joueur, qui livre également l’explication avancée en interne : Jean-Louis Gasset souhaitait davantage recruter un défenseur central gaucher.

Da Silva s’engage finalement au Stade Rennais, où son arrivée avait été officialisée durant l’été 2018. Un choix qu’il ne regrette pas. En Bretagne, il s’installe comme un élément important avant de rejoindre l’OL en 2021.

Un autre transfert avorté avec Atlanta

Le défenseur connaîtra une mésaventure assez similaire à Lyon. Peu utilisé par Laurent Blanc, il pousse pour rejoindre Atlanta avant la fin de la saison 2022-2023. Le club américain lui propose alors un contrat, mais conserve en parallèle une piste sud-américaine.

Prévenu que cette option avait été abandonnée, Da Silva pense l’opération quasiment conclue. Atlanta change toutefois de cap dans la nuit et recrute finalement le joueur sud-américain. « Je suis tombé de vingt marches », résume-t-il.

La boucle bouclée à Bordeaux

Après son expérience australienne, Damien Da Silva a annoncé sa retraite. Le défenseur continue néanmoins de s’entraîner avec les Girondins de Bordeaux afin d’entretenir sa condition physique. Une manière de revenir là où tout avait commencé, après une carrière durant laquelle Saint-Étienne sera resté son grand rendez-vous manqué.