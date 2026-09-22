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FRANCE

FC Nantes : un Canari est le joueur le mieux valorisé de L2, l’ASSE explose le Top 10 ! 

Par Bastien Aubert - 22 Sep 2026, 11:20
L'ASSE à l'honneur en Ligue 2

Si un crack annoncé du FC Nantes occupe la tête du classement des joueurs les mieux valorisés de Ligue 2, l’ASSE domine outrageusement le Top 10.

La Ligue 2 regorge de jeunes joueurs susceptibles de voir leur valeur grimper rapidement. Et à ce petit jeu, le FC Nantes peut compter sur Tylel Tati. 

L’ASSE particulièrement bien représentée

Le jeune défenseur français arrive en tête du classement des joueurs les mieux valorisés du championnat avec une estimation à 15 millions d’euros selon Transfermarkt. Le défenseur du FC Nantes devance un joueur bien connu du public stéphanois : Zuriko Davitashvili. L’international géorgien, valorisé à 12 millions d’euros, occupe la deuxième place.

Derrière les deux premiers, Believe Munongo et Martial Tia complètent le podium élargi avec une valeur estimée à 10 millions d’euros chacun. Le haut du classement est également marqué par la présence d’un autre joueur de l’ASSE, Kevin Pedro, lui aussi évalué à 10 millions d’euros.

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4 joueurs de l’ASSE et 3 du FC Nantes dans le Top 10 ! 

Les Verts sont même particulièrement nombreux dans la suite du classement. Thierno Ballo et Augustine Boakye apparaissent respectivement à 6 millions d’euros, ce qui porte à quatre le nombre de joueurs de l’ASSE présents dans ce Top 10. Le FC Nantes n’est pas en reste puisque Louis Leroux, valorisé à 7 millions d’euros, et Johann Lepenant, estimé à 6 millions d’euros, complètent la présence nantaise.

Voici le classement des joueurs les mieux valorisés de Ligue 2 selon Transfermarkt :

🥇 Tylel Tati 🇫🇷 (FC Nantes) : 15 M€

🥈 Zuriko Davitashvili 🇬🇪 (ASSE) : 12 M€

🥉 Believe Munongo 🇫🇷 (Metz) : 10 M€

4️⃣ Martial Tia 🇲🇱 (Reims) : 10 M€

5️⃣ Kevin Pedro 🇨🇩 (ASSE) : 10 M€

6️⃣ Pape Moussa Fall 🇸🇳 (Metz) : 9 M€

7️⃣ Louis Leroux 🇫🇷 (FC Nantes) : 7 M€

8️⃣ Johann Lepenant 🇫🇷 (FC Nantes) : 6 M€

9️⃣ Thierno Ballo 🇦🇹 (ASSE) : 6 M€

🔟 Augustine Boakye 🇬🇭 (ASSE) : 6 M€

Avec quatre joueurs dans ce Top 10, l’ASSE confirme donc qu’elle dispose d’un effectif particulièrement bien valorisé sur le marché selon les estimations de Transfermarkt. Le FC Nantes conserve toutefois la première place grâce à Tylel Tati, dont la valeur estimée atteint les 15 millions d’euros.

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