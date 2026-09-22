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FRANCE

FC Nantes : nouvelles révélations explosives sur le conflit entre Poirier et la formation ! 

Par Bastien Aubert - 22 Sep 2026, 10:40
Grégory Poirier (FC Nantes)

Le conflit entre Grégory Poirier et la formation du FC Nantes prend un nouveau tournant. 

Le malaise n’est pas terminé au FC Nantes. Alors que les tensions autour de la Jonelière alimentent les discussions depuis plusieurs jours, le conflit impliquant Grégory Poirier et la formation du club pourrait connaître un nouveau tournant.

Nouvelles révélations attendues ce mardi soir 

Et cette fois, de nouvelles révélations sont attendues. Hier, David Phelippeau apportait une précision importante sur le dossier. Selon le journaliste, le conflit serait finalement davantage ciblé entre Grégory Poirier et sa direction qu’entre l’entraîneur nantais et le secteur de la formation. Une nuance loin d’être anodine.

Car derrière les grosses tensions évoquées au sein-même de la Jonelière, les véritables relations entre le coach et la direction du FC Nantes semblent désormais au centre des interrogations. Et le sujet devrait encore faire parler ce mardi soir.

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Le FC Nantes au coeur du débat 

Simon Reungoat, qui anime le Podcast Sans Contrôle avec plusieurs confrères locaux, a annoncé que les tensions récurrentes à la Jonelière seront au cœur des débats. Autrement dit, le dossier est loin d’être refermé.

Les prochaines révélations pourraient permettre d’y voir plus clair sur les relations entre Grégory Poirier, sa direction et le fonctionnement du FC Nantes. Après plusieurs jours de rumeurs et de versions différentes, les supporters nantais attendent désormais des explications. Une chose est certaine : la Jonelière sera encore au centre de toutes les attentions ce mardi soir.

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