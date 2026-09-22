Les contrats sont signés et le joueur est officiellement transféré, le dossier est clos.

Décrié depuis le début de la saison à l’ASSE, Gautier Larsonneur (29 ans) a oeuvré pour le départ de Djylian N’Guessan (18 ans) cet été.

Critiqué, Gautier Larsonneur n’en reste pas moins un élément de l’ASSE. Cet été, le gardien stéphanois aurait notamment contribué à orienter Djylian N’Guessan vers le Stade Brestois !

N’Guessan rend hommage à l’ASSE

Prêté sans option d’achat par l’ASSE au club breton, le jeune milieu offensif de 18 ans peut désormais s’exprimer davantage depuis qu’il a atteint sa majorité. Après ses apparitions face au PSG et à l’AJ Auxerre, N’Guessan a notamment évoqué son passage chez les Verts. Le jeune joueur n’a pas oublié son club formateur et a tenu à rendre hommage aux éducateurs qui l’ont accompagné à Saint-Étienne.

N’Guessan a également expliqué que plusieurs anciens coéquipiers, dont Gautier Larsonneur, lui avaient parlé en bien du Stade Brestois : « Aujourd’hui, je suis un joueur de Brest et je suis fier de l’être. Je suis content d’avoir un pré-contrat avec Liverpool, mais ma situation est claire aujourd’hui : je suis un joueur de Brest prêté par Saint-Étienne. Saint-Étienne, ça reste mon club formateur, ils m’ont beaucoup donné, beaucoup appris. »

Larsonneur l’a notamment dirigé vers Brest

N’Guessan a ensuite expliqué que l’intérêt de Liverpool représentait forcément une belle satisfaction, tout en assurant vouloir rester concentré sur son aventure brestoise. « Qu’un club comme Liverpool s’intéresse à moi à mon âge, c’est bien, mais je ne suis focus que sur Brest. À l’ASSE, j’ai côtoyé Irvin Cardona, Gautier Larsonneur, Julien Le Cardinal. Ils ne m’ont dit que du bien du Stade Brestois et ils sont contents pour moi. »

Le rôle de Larsonneur dans cette orientation prend donc une dimension particulière. Alors que le jeune N’Guessan dispose désormais d’un pré-contrat avec Liverpool, son prêt à Brest pourrait lui permettre de poursuivre sa progression et de gagner du temps de jeu au plus haut niveau. Le décrié Larsonneur aura donc contribué, à son échelle, à cette nouvelle trajectoire.