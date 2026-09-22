Les contrats sont signés et le joueur est officiellement transféré, le dossier est clos.

Cible de l’OM, du Stade Rennais et de l’OL au mercato estival, Mohamed Amoura (26 ans) a rejoint l’OGC Nice et semble avoir le profil pour devenir la nouvelle star de Ligue 1.

Courtisé en Ligue 1 cet été, Mohamed Amoura a choisi l’OGC Nice. Prêté par Wolfsburg avec une option d’achat, Amoura disputait face au LOSC sa première titularisation à domicile sous le maillot niçois. Et l’attaquant n’a pas tardé à séduire le public de l’Allianz Riviera.

Après quinze jours de travail physique supplémentaires, qui lui ont permis de se rapprocher de sa condition optimale, l’ancien joueur de l’Union Saint-Gilloise a montré ce qui avait fait de lui un joueur si difficile à contenir en Belgique. Surnommé « Speedy Amoura » durant son passage à l’Union, l’Algérien s’appuie sur un petit gabarit, une puissance impressionnante dans les cuisses et surtout des changements de rythme capables de déséquilibrer les défenses.

Amoura a fait des misères au LOSC

Face à Lille, Nathan Ngoy en a notamment fait les frais. Sur l’une de ses accélérations et après un centre dangereux, le défenseur lillois a finalement marqué contre son camp. Quelques minutes plus tard, Amoura allait cette fois faire trembler lui-même les filets. Lancé dans la profondeur, l’attaquant niçois s’est présenté face à Berke Özer avant de conclure avec sang-froid, ponctuant son action d’un petit dribble plein de décontraction.

Une première réalisation sous ses nouvelles couleurs qui a confirmé les premières impressions laissées par l’Algérien. « Quand on repart en transition, on sait que Mohamed est quelqu’un qui va à 2 000 km/h. Il est assez lucide et calme devant le but. Je suis super content pour lui, et surtout pour nous, pour les supporters », soulignait Axel Witsel, son capitaine.

L’OM, l’OL et le Stade Rennais à quai

Capable d’évoluer aussi bien en pointe que sur un côté, Amoura possède donc plusieurs arguments pour s’installer durablement dans le paysage de la Ligue 1. Selon L’Équipe, l’OGC Nice peut notamment compter sur un joueur susceptible d’atteindre régulièrement la barre des dix buts par saison. La saison dernière, avec Wolfsburg, il avait trouvé le chemin des filets à huit reprises. Son arrivée sur la Côte d’Azur n’était pourtant pas écrite d’avance.

L’OM, l’OL et le Stade Rennais avaient également manifesté leur intérêt pour le joueur, tandis qu’Al-Sadd avait tenté de faire basculer le dossier dans les dernières heures du mercato en affrétant un jet privé pour convaincre l’Algérien mais Amoura a finalement choisi Nice. Après une expérience compliquée en Allemagne, l’international algérien entend désormais se relancer en Ligue 1. Et au regard de ses premières minutes sous le maillot des Aiglons, le pari pourrait rapidement prendre une tout autre dimension.