OM : le verdict est tombé pour la blessure de Paixao

Sorti prématurément contre le PSG après un choc au genou droit, Igor Paixao a pris la parole ce mardi. L’ailier brésilien a livré un message très rassurant et fixé le cap pour son retour avec l’OM.

Paixao dément toute blessure

Igor Paixao a rapidement coupé court aux inquiétudes. Contraint de céder sa place dès la 30e minute dimanche lors de la défaite de l’OM face au PSG (2-1), le Brésilien assure que son genou droit ne souffre d’aucune blessure sérieuse. Une précision apportée directement par le principal intéressé dans une story publiée ce mardi sur Instagram.

« De meilleurs jours arrivent ! Merci pour les messages affectueux, je vais bien. Je ne suis pas blessé ! », a écrit l’ancien joueur du Feyenoord. Comme le rapporte également Foot Mercato, Paixao annonce ainsi sa présence pour la reprise après la trêve internationale.

Une inquiétude rapidement levée

On vous en parlait un peu plus tôt : les premiers échos concernant Paixao et Amine Harit étaient attendus avec attention après le Classique. La prise de parole du Brésilien constitue désormais le développement majeur du dossier et écarte, à l’en croire, le scénario d’une longue indisponibilité.

Les images de sa sortie avaient pourtant de quoi susciter quelques craintes. En difficulté après son choc au genou droit, l’ailier olympien n’avait pas été en mesure de poursuivre la rencontre. Son remplacement aussi rapide pouvait laisser redouter une atteinte plus importante, alors que le staff phocéen doit déjà composer avec une période particulièrement délicate.

Un soulagement dans la crise marseillaise

Cette nouvelle positive n’est pas anodine pour l’OM. Battus lors de leurs cinq derniers matches, les Marseillais occupent l’avant-dernière place de Ligue 1 et auront besoin de toutes leurs forces vives pour tenter d’enrayer cette série à la reprise. Perdre Paixao pendant plusieurs semaines aurait encore réduit les solutions offensives du staff.

Le message du joueur permet donc à l’OM de respirer, même si son état devra naturellement être surveillé lors de son retour à l’entraînement. Paixao affiche en tout cas sa volonté de retrouver immédiatement la compétition après la coupure internationale. Dans un contexte sportif aussi lourd, sa disponibilité annoncée offre au club phocéen l’une de ses rares bonnes nouvelles du moment.