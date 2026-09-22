ASSE : Jérémy Clément vole au secours de Gautier Larsonneur !

Très critiqué après les quatre buts encaissés par l’ASSE lors de ses deux derniers matches, Gautier Larsonneur traverse une période délicate. Mais l’ancien milieu des Verts Jérémy Clément refuse de l’accabler et appelle les supporters stéphanois à faire bloc derrière leur gardien.

La mauvaise passe de Gautier Larsonneur se prolonge. Une semaine après la première défaite de la saison concédée à Dunkerque (1-2), l’ASSE a laissé échapper deux nouveaux points à Metz (2-2). Alors qu’ils menaient encore 2-0 à l’entame du dernier quart d’heure, les Verts ont craqué et leur gardien est une nouvelle fois sorti de la rencontre sans avoir effectué le moindre arrêt.

Le constat est brutal : à Dunkerque comme à Metz, Larsonneur a encaissé deux buts sur les deux tirs cadrés adverses. Quatre tirs cadrés, quatre buts en deux journées. Des statistiques qui alimentent forcément les critiques autour de celui qui avait été élu meilleur gardien de Ligue 2 avant de rejoindre Saint-Étienne.

Larsonneur a perdu du crédit

À Metz, Larsonneur n’avait déjà pas vraiment rassuré en première période. Sur un coup franc excentré de Savanier, sa sortie hasardeuse aurait pu coûter cher aux Verts. Et lorsque les Messins ont accéléré en fin de rencontre, le portier stéphanois n’a pas réussi à sauver son équipe.

Les chiffres confirment ses difficultés puisqu’il ne pointe qu’au 16e rang des gardiens de Ligue 2 au pourcentage d’arrêts depuis le début de la saison. De quoi relancer le débat sur son statut, au point que de nombreux supportes aimeraient voir Ian Cathro donner sa chance au jeune Mamour N’Diaye après la trêve internationale.

Certains signes peuvent d’ailleurs interpeller. Dès son arrivée, Cathro avait choisi de retirer le brassard de capitaine à Larsonneur pour le confier à Julien Le Cardinal. Et à Metz, lorsque ce dernier a quitté le terrain, ce n’est pas le gardien qui a récupéré le brassard mais Maxime Bernauer.

Larsonneur reste toutefois soutenu en interne. Proche notamment de Loïc Perrin et Huss Fahmy, il avait été prolongé par l’ASSE il y a un an malgré une saison très difficile en Ligue 1, conclue avec 77 buts encaissés par les Verts. Et alors que les critiques se multiplient aujourd’hui, un ancien Stéphanois refuse de faire de lui le responsable des derniers résultats.

Clément : « Il faut soutenir Larsonneur »

Invité de l’émission 100% Sainté ce lundi, l’ancien milieu de terrain de l’ASSE Jérémy Clément a tenu à défendre le gardien de 29 ans.

« L’ASSE est dominante et son gardien n’a pas beaucoup d’arrêts à faire, ce n’est pas évident. Gardien, c’est un poste spécifique. Il faut soutenir Larsonneur. Il faut l’aider à retrouver la confiance et j’invite les supporters à l’encourager. Je pense que la trêve va lui faire du bien et qu’il sera décisif quand le championnat reprendra », a estimé Clément.

Un soutien partagé par les autres consultants présents sur le plateau, qui ont préféré rappeler les états de service de Larsonneur plutôt que de l’accabler après deux rencontres compliquées.