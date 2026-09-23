Ismaëlo Ganiou est suivi à la trace par Zinédine Zidane en équipe de France Espoirs.

Un joueur du RC Lens a visiblement attiré l’attention de Zinédine Zidane. Alors que le nouveau sélectionneur de l’équipe de France commence à mettre en place ses idées, le technicien français garde également un œil attentif sur la nouvelle génération tricolore. Et parmi les jeunes joueurs surveillés, un défenseur lensois semble particulièrement l’intéresser.

Zidane surveille Ganiou en Espoirs

Il s’agit d’Ismaëlo Ganiou. Le jeune défenseur du RC Lens avait notamment été pré-convoqué par les Espoirs, sans finalement apparaître dans la première liste de Zinédine Zidane. Une absence qui ne signifie toutefois pas que son profil a été oublié. Bien au contraire. Selon L’Équipe, Zinédine Zidane s’est récemment rendu à Clairefontaine pour observer l’entraînement des Espoirs dirigés par Gérard Baticle.

Une présence particulièrement intéressante puisque les Bleuets évoluent à proximité du groupe de l’équipe de France. Et forcément, la présence de Zidane auprès des Espoirs ne passe pas inaperçue. Le sélectionneur des Bleus entend suivre de près les jeunes talents susceptibles, à terme, de rejoindre l’équipe A.

Udol en salle d’attente au RC Lens ?

Ismaëlo Ganiou fait donc partie des joueurs qui semblent avoir retenu son attention. Même s’il n’a pas été appelé pour cette première liste, le défenseur du RC Lens reste dans le radar du nouveau sélectionneur. Pour le Racing, c’est évidemment une nouvelle particulièrement intéressante, en sachant que Matthieu Udol est sans doute aussi en salle d’attente…

Après avoir vu plusieurs de ses joueurs attirer les regards, le club artésien pourrait encore voir l’un de ses jeunes éléments se rapprocher progressivement des sélections nationales. La première convocation de Ganiou chez les Espoirs attendra peut-être encore un peu. Mais une chose semble désormais claire : Zinédine Zidane connaît son nom et continue de suivre son évolution de près.