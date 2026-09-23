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FRANCE

RC Lens : à peine arrivé, Cahuzac déjà pénalisé !

Par Bastien Aubert - 23 Sep 2026, 07:40
Yannick Cahuzac (RC Lens)

Le RC Lens aurait bel et bien dû bénéficier d’un penalty non sifflé par Clement Turpin à Monaco vendredi (1-2).

Le RC Lens peut nourrir de sérieux regrets après sa défaite à Monaco vendredi soir (2-1). Alors que les Sang et Or auraient pu ouvrir le score, une décision arbitrale prise par Clément Turpin fait désormais beaucoup parler. Et pour cause : la Direction technique de l’arbitrage aurait confirmé que le Racing aurait dû bénéficier d’un penalty.

La scène intervient alors que le score est encore de 0-0. Après une frappe de Michaël Cuisance, le ballon touche le bras de Sané dans la surface monégasque. Clément Turpin ne désigne pas le point de penalty, malgré l’intervention de la VAR.

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La DTA confirme un penalty oublié au RC Lens à Monaco 

Appelé pour revoir les images, l’arbitre international français décide finalement de maintenir sa première décision. Une décision lourde de conséquences pour le RC Lens, puisque Monaco finira par s’imposer 2-1. Mais selon l’analyse de la Direction technique de l’arbitrage, cette décision n’aurait pas dû être maintenue.

Le bras du défenseur se trouvait dans une position considérée comme augmentant artificiellement la surface couverte par son corps. « Le bras du défenseur se trouve dans une position qui augmente artificiellement la surface couverte par le corps. Conformément aux lois du jeu, un penalty devait donc être accordé », explique la structure. 

Cahuzac déjà pénalisé pour ses débuts 

Une confirmation qui risque forcément de laisser un goût amer aux Lensois. À 0-0, un penalty aurait pu permettre au RC Lens de prendre les devants et de modifier complètement la physionomie de la rencontre. Au final, les hommes de Yannick Cahuzac se sont inclinés 2-1 sur la pelouse de Monaco. Une défaite qui laisse donc d’autant plus de regrets puisque le RC Lens disposait, selon la DTA, d’une occasion d’obtenir un penalty avant même l’ouverture du score.

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